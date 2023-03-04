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TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 2023 | TOKİ Anadolu Yakası kuraya hak kazananlar belli oldu! Tuzla, Silivri, Çatalca
TOKİ Anadolu Yakası kura çekimine hak kazananlar belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişlerine ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle ara verildi. 2+1 ve 3+1 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ederken adayların başvuruları değerlendirildi. TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenler listesi, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmıştı. Şimdi ise Anadolu Yakası TOKİ evlerine başvuranların kabul ve reddedilenler listesi yayınlandı. İşte, başvurusu kabul edilenler...