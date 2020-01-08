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TOKİ başvuruları için son günler! TOKİ 100 bin sosyal konut hangi ilçelerde, kaç tane yapılacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru günleri azalıyor. 1 milyonu aşan başvurular artarak sürüyor. 1.5 yıl içinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için ilk kazmanın bu ay içinde vurulması bekleniyor. TOKİ evleri 2+1 ve 3+1 olacak, yatay mimari şeklinde üretilecek. Bulunduğu bölgeden izler taşıyacak olan evlerde, komşuluk ilişkilerinin pekişeceği ortamlar hazırlanacak. 240 aya kadar ödeme kolaylığı sağlanacak olan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kuraları da kısa süre içinde çekilecek ve daire sahipleri belirlenecek. TOKİ başvurusu yapmayı düşünen ancak henüz başvurmayan vatandaşlar heyecanla gelişmeleri takip ediyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut hangi ilçelerde, kaç tane yapılacak? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları neler? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 13:51
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TOKİ başvuruları için son günler! TOKİ 100 bin sosyal konut hangi ilçelerde, kaç tane yapılacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde başvurular alınmaya devam ediliyor. Başvurulara ilgi çığ gibi büyürken, 1 milyon barajı aşıldı. 100 bin konut için şu anda 10 katı başvuru yapılmış durumda. 81 ilde yapılacak projeye en büyük ilgi İstanbul'da. İstanbul'da toplamda 10 bin konut yapılacak. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut hangi ilçelerde, kaç tane yapılacak? İşte TOKİ başvuruları ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

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TOKİ başvuruları için son günler! TOKİ 100 bin sosyal konut hangi ilçelerde, kaç tane yapılacak?

SON 1 HAFTA KALDI

TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları için son 1 haftaya girildi. TOKİ sosyal konut başvuruları 16 Aralık 2019'da başladı. Başvurular için 1 ay süre verildi. 3 haftalık süre geride kalırken, başvurular giderek yoğunlaşıyor. TOKİ için son başvuru 15 Ocak 2020'de yapılacak.

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TOKİ başvuruları için son günler! TOKİ 100 bin sosyal konut hangi ilçelerde, kaç tane yapılacak?

TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

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TOKİ başvuruları için son günler! TOKİ 100 bin sosyal konut hangi ilçelerde, kaç tane yapılacak?

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

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TOKİ başvuruları için son günler! TOKİ 100 bin sosyal konut hangi ilçelerde, kaç tane yapılacak?

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.