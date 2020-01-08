TOKİ başvuruları için son günler! TOKİ 100 bin sosyal konut hangi ilçelerde, kaç tane yapılacak?
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru günleri azalıyor. 1 milyonu aşan başvurular artarak sürüyor. 1.5 yıl içinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için ilk kazmanın bu ay içinde vurulması bekleniyor. TOKİ evleri 2+1 ve 3+1 olacak, yatay mimari şeklinde üretilecek. Bulunduğu bölgeden izler taşıyacak olan evlerde, komşuluk ilişkilerinin pekişeceği ortamlar hazırlanacak. 240 aya kadar ödeme kolaylığı sağlanacak olan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kuraları da kısa süre içinde çekilecek ve daire sahipleri belirlenecek. TOKİ başvurusu yapmayı düşünen ancak henüz başvurmayan vatandaşlar heyecanla gelişmeleri takip ediyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut hangi ilçelerde, kaç tane yapılacak? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları neler? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve detaylar...
Giriş Tarihi: 08.01.2020 13:35Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 13:51