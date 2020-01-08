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KPSS şartsız 2500 personel alınacak! İŞKUR personel alım şartları neler?

İŞKUR yeni iş ilanları yayınlamayı sürdürüyor. Kamu kurumları ve önemli firmalar personel alım işlemlerini İŞKUR aracılığı ile gerçekleştiriyor. İŞKUR'a kayıt olan vatandaşlar kendi niteliklerine uygun işlere yönlendiriliyor ve istihdam sağlanıyor. Yeni yılda istihdamın 950 bin civarında artması hedefleniyor. İŞKUR personel alım ilanları arasında KPSS şartı olmayanlar daha fazla ilgi görüyor. Özellikle ilkokul mezunu ve lise mezunu alımı yapılan ilanlar için başvuru sayısı giderek artıyor. İŞKUR KPSS şartsız 2 bin 500 personeli daha kurumlara yerleştirecek. Peki, İŞKUR personel alım şartları neler? İŞKUR kaydı nasıl yapılır? Sizler için KPSS şartsız 2500 personel alım ilanlarını derledik. İşte yeni iş ilanları...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 14:43
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KPSS şartsız 2500 personel alınacak! İŞKUR personel alım şartları neler?

İŞKUR KPSS şartsız personel alım ilanlarını yeniledi. İŞKUR üzerinden iş arayanlar yeni ilanları merak ediyor. İŞKUR birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektör firmalarının personel alımlarında da tek yetkili kurum pozisyonunda. Birçok pozisyonda deneyimli, deneyimsiz, engelli, ilkokul mezunu, lise mezunu, üniversite mezunu gibi kriterlerle işçi alan İŞKUR, istihdamın 950 bin artacağını öngörüyor. Peki, İŞKUR personel alım şartları neler? İŞKUR yeni iş ilanları neler? İşte KPSS şartsız 2500 personel alımı ile ilgili bilgiler...

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KPSS şartsız 2500 personel alınacak! İŞKUR personel alım şartları neler?

KPSS'SİZ 2500 PERSONEL ALINACAK

KPSS şartı olmayan personel alım ilanları büyük ilgi görüyor. Birçok kurum KPSS'siz sürekli işçi alımı yapıyor. Bu alımların büyük kısmından ise İŞKUR sorumlu. İŞKUR kaydınızı yaptırarak KPSS'siz 2500 personel ilanından yararlanabilirsiniz.

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KPSS şartsız 2500 personel alınacak! İŞKUR personel alım şartları neler?

İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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KPSS şartsız 2500 personel alınacak! İŞKUR personel alım şartları neler?

• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

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KPSS şartsız 2500 personel alınacak! İŞKUR personel alım şartları neler?

• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.