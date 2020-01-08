KPSS şartsız 2500 personel alınacak! İŞKUR personel alım şartları neler?

İŞKUR yeni iş ilanları yayınlamayı sürdürüyor. Kamu kurumları ve önemli firmalar personel alım işlemlerini İŞKUR aracılığı ile gerçekleştiriyor. İŞKUR'a kayıt olan vatandaşlar kendi niteliklerine uygun işlere yönlendiriliyor ve istihdam sağlanıyor. Yeni yılda istihdamın 950 bin civarında artması hedefleniyor. İŞKUR personel alım ilanları arasında KPSS şartı olmayanlar daha fazla ilgi görüyor. Özellikle ilkokul mezunu ve lise mezunu alımı yapılan ilanlar için başvuru sayısı giderek artıyor. İŞKUR KPSS şartsız 2 bin 500 personeli daha kurumlara yerleştirecek. Peki, İŞKUR personel alım şartları neler? İŞKUR kaydı nasıl yapılır? Sizler için KPSS şartsız 2500 personel alım ilanlarını derledik. İşte yeni iş ilanları...
Giriş Tarihi: 08.01.2020 14:33Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 14:43