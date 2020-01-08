Emekliye 368 TL ek zam geliyor! Başkan Erdoğan'a gönderildi...

Ülkemizde 12.5 milyon kişi devletten emekli ücreti, ölüm aylığı gibi başlıklar altında maaş alıyor. Yeni yılda SSK'dan emekli olanları sevindirecek dört konuda yeni düzenleme hazırlanıyor. Düzenlemeler içinde hastaya ve yaşlıya farklı zam, prim eksiği olana emeklilik fırsatı gibi başlıklar bulunuyor. Ek zam alacak emekliler de düzenleme kapsamında yer alıyor. Emekliler 2020 yılında yapılması planlanan değişikliklerle büyük fırsatlar elde edecek. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Ergün, dosyanın Başkan Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Sizler için 2020 emeklilik düzenlemesi ile ilgili tüm detayları derledik. İşte 2020 emeklilik düzenlemesi ile ilgili ipuçları...

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