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Emekliye 368 TL ek zam geliyor! Başkan Erdoğan'a gönderildi...

Emekliye müjde üstüne müjde! 2020 yılında yapılması planlanan düzenleme ile emekliye yeni haklar ve zamlar geliyor. Emeklilik için yaş akdini doldurup, prim eksiğini tamamlamak isteyenler düzenlemeden yararlanacak. Hastaya ve yaşlıya farklı zam yapılacak. Emekli maaşları ek olarak 368 TL'ye kadar artacak. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada dosyanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Şimdi gözler düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceğinde. Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak 2020 yılı emeklilik düzenlemesinin detaylarını derledik. İşte 2020 emeklilik düzenlemesi...

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Giriş Tarihi: 08.01.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 13:07
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Emekliye 368 TL ek zam geliyor! Başkan Erdoğan'a gönderildi...

Ülkemizde 12.5 milyon kişi devletten emekli ücreti, ölüm aylığı gibi başlıklar altında maaş alıyor. Yeni yılda SSK'dan emekli olanları sevindirecek dört konuda yeni düzenleme hazırlanıyor. Düzenlemeler içinde hastaya ve yaşlıya farklı zam, prim eksiği olana emeklilik fırsatı gibi başlıklar bulunuyor. Ek zam alacak emekliler de düzenleme kapsamında yer alıyor. Emekliler 2020 yılında yapılması planlanan değişikliklerle büyük fırsatlar elde edecek. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Ergün, dosyanın Başkan Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Sizler için 2020 emeklilik düzenlemesi ile ilgili tüm detayları derledik. İşte 2020 emeklilik düzenlemesi ile ilgili ipuçları...

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Emekliye 368 TL ek zam geliyor! Başkan Erdoğan'a gönderildi...

PRİM EKSİĞİ OLANA EMEKLİLİK FIRSATI

Yapılandırma kanunuyla daha önce geçmişe dönük olarak borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

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Emekliye 368 TL ek zam geliyor! Başkan Erdoğan'a gönderildi...

Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde primi olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek.

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Emekliye 368 TL ek zam geliyor! Başkan Erdoğan'a gönderildi...

YAŞA GÖRE MAAŞ

İkinci olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre, emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları artacak. Konuyla ilgili çalışmanın 2020 yılı içinde yasalaşması bekleniyor.

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Emekliye 368 TL ek zam geliyor! Başkan Erdoğan'a gönderildi...

Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan, örneğin 80 yaşın üzerindeki emeklilere yüzde 100 zam yapılabilecek. 80 yaşında 1.100 lira maaş alan bir emekliye, ihtiyacı olduğu tespit edilmesi halinde 2 bin 200 lira maaş verilebilecek.