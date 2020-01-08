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Emekliye 368 TL ek zam geliyor! Başkan Erdoğan'a gönderildi...
Emekliye müjde üstüne müjde! 2020 yılında yapılması planlanan düzenleme ile emekliye yeni haklar ve zamlar geliyor. Emeklilik için yaş akdini doldurup, prim eksiğini tamamlamak isteyenler düzenlemeden yararlanacak. Hastaya ve yaşlıya farklı zam yapılacak. Emekli maaşları ek olarak 368 TL'ye kadar artacak. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada dosyanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Şimdi gözler düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceğinde. Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak 2020 yılı emeklilik düzenlemesinin detaylarını derledik. İşte 2020 emeklilik düzenlemesi...
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Giriş Tarihi: 08.01.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 13:07
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