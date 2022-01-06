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Haberler Galeri TOKİ başvuruları başlıyor! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük satış fiyatı 132 bin 920 TL...

TOKİ başvuruları başlıyor! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük satış fiyatı 132 bin 920 TL...

TOKİ başvuruları başlıyor! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük satış fiyatı 132 bin 920 TL... Yeni yıla girdiğimiz dönemde ev sahibi olmak isteyenler TOKİ tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Dar ve orta gelirli ailelerin merakla beklediği başvuru tarihleri için detaylar belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak. İşte, TOKİ başvuruları için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2022 22:35 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 22:38
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TOKİ başvuruları başlıyor! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük satış fiyatı 132 bin 920 TL...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından yayınlanan ilanlara başvuru tarihlerini merak ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak. Başvuru tarihleri ve konut fiyatları için detayları haberimizde derledik. İşte açıklama detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ başvuruları başlıyor! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük satış fiyatı 132 bin 920 TL...

İSTANBUL TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Başakşehir'e iki ayrı proje sunulmaktadır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır.

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TOKİ başvuruları başlıyor! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük satış fiyatı 132 bin 920 TL...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacaktır.

BAŞVURULAR BAŞLIYOR

İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 adet konut ve 6 adet dükkan için Başvuru tarihleri: 10 Ocak 2022 – 21 Ocak 2022.

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TOKİ başvuruları başlıyor! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük satış fiyatı 132 bin 920 TL...

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Konya Selçuklu Ardıçlı TOKİ'de satışa sunulacak 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişi, 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek.

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TOKİ başvuruları başlıyor! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük satış fiyatı 132 bin 920 TL...

Konut satış duyurusuna göre;

TOKİ Konya Selçuklu Projesinde 372 adet 2+1 daire satışı yapacak.
TOKİ Konya Selçuklu Projesinde 58 adet 3+1 daire satışı yapacak.