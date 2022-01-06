TOKİ başvuruları başlıyor! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük satış fiyatı 132 bin 920 TL...

TOKİ başvuruları başlıyor! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük satış fiyatı 132 bin 920 TL... Yeni yıla girdiğimiz dönemde ev sahibi olmak isteyenler TOKİ tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Dar ve orta gelirli ailelerin merakla beklediği başvuru tarihleri için detaylar belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak. İşte, TOKİ başvuruları için detaylar...