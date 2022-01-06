Her ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL’ye yakın ek ödeme...

Milyonlarca emeklinin maaş zammı Aralık ayı zam oranlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Hazine Maliye Bakanlığı çok sayıda maaşın hesaplanmasında kullanılan memur maaş katsayılarına ilişkin detayları içeren genelgeyi yayımlandı. Emekliler maaşlarına ek ödemenin nasıl yansıyacağını ve ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Emekli memurlar, ek zamdan da yararlanacak ve böylece 2022'nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Ek zam ile ortaya çıkan tutarları haberimizde derledik...