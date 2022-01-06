06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Her ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL'ye yakın ek ödeme...

Her ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL'ye yakın ek ödeme...

Her ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL'ye yakın ek ödeme... Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı belli oldu. Hazine Maliye Bakanlığı çok sayıda maaşın hesaplanmasında kullanılan memur maaş katsayılarına ilişkin detayları içeren genelgeyi yayımlandı. 2,5 puanlık ek zam oranı ise TBMM'de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Milyonlarca memur emeklisi bu durumda ek ödeme alacak. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2022 19:41 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 19:41
  • 1
  • 13
Her ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL’ye yakın ek ödeme...

Milyonlarca emeklinin maaş zammı Aralık ayı zam oranlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Hazine Maliye Bakanlığı çok sayıda maaşın hesaplanmasında kullanılan memur maaş katsayılarına ilişkin detayları içeren genelgeyi yayımlandı. Emekliler maaşlarına ek ödemenin nasıl yansıyacağını ve ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Emekli memurlar, ek zamdan da yararlanacak ve böylece 2022'nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Ek zam ile ortaya çıkan tutarları haberimizde derledik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Her ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL’ye yakın ek ödeme...

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alanların merakla beklediği genelge Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlandı. Genelge ile memurların alacakları sosyal yardımlar belirlenirken kıdem tazminatı tavanı da ortaya çıkmış oldu.

  • 3
  • 13
Her ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL’ye yakın ek ödeme...

Ancak genelgede dikkat çeken bir başka nokta ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 2.5 oranında toplu sözleşmeye yapılan ilave artışın yer almaması oldu. Bu ilave artış ek protokolle yapıldığı için Meclis'ten yasa çıktıktan sonra oranı yeniden hesaplanacak.

  • 4
  • 13
Her ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL’ye yakın ek ödeme...

Böylece memur ve memur emeklileriyle birlikte tüm artışlarda kullanılacak oran kümülatif olarak yüzde 30.,95 olacak. Bu konuda bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

  • 5
  • 13
Her ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL’ye yakın ek ödeme...

İLAVE ARTIŞ EKLENECEK

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırının belirlendiği "2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge" aşağıda yer almaktadır.