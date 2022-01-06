HaberlerGaleriHer ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL'ye yakın ek ödeme...
Her ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL'ye yakın ek ödeme...
Her ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL'ye yakın ek ödeme... Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı belli oldu. Hazine Maliye Bakanlığı çok sayıda maaşın hesaplanmasında kullanılan memur maaş katsayılarına ilişkin detayları içeren genelgeyi yayımlandı. 2,5 puanlık ek zam oranı ise TBMM'de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Milyonlarca memur emeklisi bu durumda ek ödeme alacak. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik...