TOKİ BAŞVURU İADE EKRANI 2023 | TOKİ 500 TL para iadesi nereden, nasıl alınır?

"TOKİ 500 TL iadesi nasıl alınır?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ ön başvurusu kabul edilenler Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası için açıklandı. TOKİ kura çekilişine hak kazanamayanlar, başvuru ücretinin nasıl geri alınabileceğini sorguluyor. Peki, TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır? İşte, detaylar...