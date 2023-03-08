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Haberler Galeri TOKİ BAŞVURU İADE EKRANI 2023 | TOKİ 500 TL para iadesi nereden, nasıl alınır?

TOKİ BAŞVURU İADE EKRANI 2023 | TOKİ 500 TL para iadesi nereden, nasıl alınır?

"TOKİ 500 TL iadesi nasıl alınır?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ ön başvurusu kabul edilenler Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası için açıklandı. TOKİ kura çekilişine hak kazanamayanlar, başvuru ücretinin nasıl geri alınabileceğini sorguluyor. Peki, TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 16:25
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TOKİ BAŞVURU İADE EKRANI 2023 | TOKİ 500 TL para iadesi nereden, nasıl alınır?

TOKİ tarafından yapılacak sosyal konut projeleri için kura çekimleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. Kuralar bugün itibarıyla İzmir'de başladı. Ancak kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, 500 TL başvuru parasını nasıl geri alabileceklerini sorguluyor. Para iadeleri Ziraat Bankası ve Halkbank ATM'lerinden nakit olacak çekilebiliyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ BAŞVURU İADE EKRANI 2023 | TOKİ 500 TL para iadesi nereden, nasıl alınır?

500 TL İADE NE ZAMAN YAPILACAK?

Çekiliş sonrasında hak sahibi olamayan veya başvurularını iptal eden vatandaşlar, başvuru ücreti iadelerini çekiliş tarihinden sonraki 5 gün içerisinde alabilecek. İadeler, ATM'lerden IBAN numaraları kullanılarak çekilebilecek.

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TOKİ BAŞVURU İADE EKRANI 2023 | TOKİ 500 TL para iadesi nereden, nasıl alınır?

TOKİ başvuru ücreti iadeleri için Halkbank ve Ziraat Bankası hizmet veriyor. Vatandaşlar kimlik bilgileri ile bu bankaların şubelerinden veya Halkbank'ın internet adreslerinden iade başvurusunda bulunabilir.

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TOKİ BAŞVURU İADE EKRANI 2023 | TOKİ 500 TL para iadesi nereden, nasıl alınır?

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

Eğer kura isabet etmezse, başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor.

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TOKİ BAŞVURU İADE EKRANI 2023 | TOKİ 500 TL para iadesi nereden, nasıl alınır?

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

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