08 Mart 2023, Çarşamba
SGK'dan son dakika EYT duyurusu! Emekli Sandığı, BAĞ-KUR Kesinleşti! 3 yıldan az hizmeti bulunanlar...
23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının EYT'li sayılmadığına ilişkin iddialar kafaları karıştırırken cevabı araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş EYT yasası ile birlikte emeklilik hayali kurarken detaylar da merak konusu oldu. EYT yasasının şartları neler? Kimler EYT'li olabilir? İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 08.03.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 16:42
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