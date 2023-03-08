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SGK'dan son dakika EYT duyurusu! Emekli Sandığı, BAĞ-KUR Kesinleşti! 3 yıldan az hizmeti bulunanlar...

23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının EYT'li sayılmadığına ilişkin iddialar kafaları karıştırırken cevabı araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş EYT yasası ile birlikte emeklilik hayali kurarken detaylar da merak konusu oldu. EYT yasasının şartları neler? Kimler EYT'li olabilir? İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 16:42
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SGK’dan son dakika EYT duyurusu! Emekli Sandığı, BAĞ-KUR Kesinleşti! 3 yıldan az hizmeti bulunanlar...

Son dakika haberleri... 23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanları EYT kapsamında sayılmayacağına dair ortaya atılan iddialara cevap Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Peki EYT şartları neler? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

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SGK’dan son dakika EYT duyurusu! Emekli Sandığı, BAĞ-KUR Kesinleşti! 3 yıldan az hizmeti bulunanlar...

ONLARDA KAPSAMA DAHİLLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberlerlere ilişkin bir açıklama yaptı.

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SGK’dan son dakika EYT duyurusu! Emekli Sandığı, BAĞ-KUR Kesinleşti! 3 yıldan az hizmeti bulunanlar...

Bakanlık duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Resmi Gazete'de 03/03/2023 tarihinde 7438 sayılı Kanunla yayımlanan; 08/09/1999 (dahil) tarihinden önce çalışmaya başlayanların emekliliğe hak kazanma koşullarından sigortalılık süresi ve/veya prim ödeme süresi/hizmet yılı koşulu korunarak, 23/05/2002 tarihindeki hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalılar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Banka Sandıklarına tabi olarak çalışmaya başlayan) bakımından emeklilik yaş koşulu kaldırılmıştır.

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SGK’dan son dakika EYT duyurusu! Emekli Sandığı, BAĞ-KUR Kesinleşti! 3 yıldan az hizmeti bulunanlar...

Bu nedenle, kamuoyunda "EYT Düzenlemesi" olarak adlandırılan Kanunun 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, bu bağlamda söz konusu vatandaşlar da düzenleme kapsamındadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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SGK’dan son dakika EYT duyurusu! Emekli Sandığı, BAĞ-KUR Kesinleşti! 3 yıldan az hizmeti bulunanlar...

2 ŞARTI TAMAMLAMAK EYT'Lİ OLMAYA YETECEK

* Kimler düzenleme kapsamında emekli olacak?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. .