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Haberler Galeri Emekliye mart-nisan promosyon kıyağı! 5.500, 7.500, 10.000 TL maaş alanlara: Net 8.500 TL'lik ödeme bayram ettirecek!

Emekliye mart-nisan promosyon kıyağı! 5.500, 7.500, 10.000 TL maaş alanlara: Net 8.500 TL'lik ödeme bayram ettirecek!

EYT yasasının çıkmasıyla birlikte prim ve yıl şartını tamamlayan milyonlarca kişi emeklilik kapısında geçecek. Bankalar düzenlemeyle birlikte promosyon yarışını kızıştırdı. 3 yıl kalma sözü veren emekliler maaşlarına göre tek seferlik en az 3.000, 3.500 ve 5.500 TL ödeme alabilecekler. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023 15:29
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Emekliye mart-nisan promosyon kıyağı! 5.500, 7.500, 10.000 TL maaş alanlara: Net 8500 TL’lik ödeme bayram ettirecek!

Emekli promosyon ödemelerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Arama motorlarında en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar araştırılıyor. EYT yasasının da devreye girmesiyle birlikte bankalar promosyon ödemelerini güncelledi. Peki emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? İşte banka banka promosyon listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye mart-nisan promosyon kıyağı! 5.500, 7.500, 10.000 TL maaş alanlara: Net 8500 TL’lik ödeme bayram ettirecek!

PROMOSYON NASIL ALABİLİRİM?

Seçtiğiniz banka tarafından emekli maaş hesabı otomatik olarak oluşturulup hesap açılışı yapıldığında müşteriye SMS ile bilgilendirme yapılacak.

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Emekliye mart-nisan promosyon kıyağı! 5.500, 7.500, 10.000 TL maaş alanlara: Net 8500 TL’lik ödeme bayram ettirecek!

Bu sürecin gerçekleşmesiyle şubelerden, çağrı merkezinden ya da mobil bankacılık uygulamasından 3 yıllık taahhüt vererek başvuru gerçekleştirilebilecek.

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Emekliye mart-nisan promosyon kıyağı! 5.500, 7.500, 10.000 TL maaş alanlara: Net 8500 TL’lik ödeme bayram ettirecek!

PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN HESABIMA GEÇER?

İlk emekli aylığının ardından 3 iş günü içinde hesaba aktarılacak. Promosyonun ödenmesi için promosyon başvurusu yapmış olmak gerekiyor.

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Emekliye mart-nisan promosyon kıyağı! 5.500, 7.500, 10.000 TL maaş alanlara: Net 8500 TL’lik ödeme bayram ettirecek!

NE KADAR ÖDEME ALABİLİRİM?

Ortalama aylık maaş tutarı 3.500 liradan az olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira aralığı 3.500, 7.500-9.999 lira arasında olanlara 4.500, 10.000 lira ve üzeri olanlara 5 bin liradan az promosyon ödenemiyor.