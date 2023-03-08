Emekliye mart-nisan promosyon kıyağı! 5.500, 7.500, 10.000 TL maaş alanlara: Net 8.500 TL'lik ödeme bayram ettirecek!

EYT yasasının çıkmasıyla birlikte prim ve yıl şartını tamamlayan milyonlarca kişi emeklilik kapısında geçecek. Bankalar düzenlemeyle birlikte promosyon yarışını kızıştırdı. 3 yıl kalma sözü veren emekliler maaşlarına göre tek seferlik en az 3.000, 3.500 ve 5.500 TL ödeme alabilecekler. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...