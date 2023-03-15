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TOKİ Balıkesir, Kayseri, Aksaray kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA SONUÇLARI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim Arsa' kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni haftaya girilmesiyle beraber kura çekimi tarihleri takvimi de güncellendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması sonrası yeni çekiliş takvimi belli oldu. Müstakil arsa kura çekimiyle 13-17 Mart tarihleri arasında 23 ilde 21 bin 120 hak sahibi belirlenecek. Kuralar noter huzurunda ve canlı olarak TOKİ'nin YouTube sayfası üzerinde de takip edilebilecek. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 14 Mart TOKİ arsa kura sonuçları ve isim listesi...

Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 08:37
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TOKİ Balıkesir, Kayseri, Aksaray kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA SONUÇLARI!

TOKİ arsa kuraları il il çekilmeye devam ediyor. TOKİ Balıkesir, Kayseri, Aksaray TOKİ müstakil arsa kura çekimi sonucu ve isim listesi araştırılıyor. Çekilişin ardından Balıkesir'de 2200, Aksaray'da 660 ve Kayseri'de 1650 müstakil arsa için hak sahibi ve isim listesi netleşecek. Başvuruda bulunanlar, TOKİ arsa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ve isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Balıkesir, Kayseri, Aksaray kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA SONUÇLARI!

TOKİ BALIKESİR, KAYSERİ VE AKSARAY MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

TOKİ 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında müstakil arsa kura çekilişi 13 Mart'ta başladı. Bugün de Balıkesir, Kayseri ve Aksaray'daki arsalar için hak sahipleri belirlenecek.

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TOKİ Balıkesir, Kayseri, Aksaray kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA SONUÇLARI!

Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor.

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TOKİ Balıkesir, Kayseri, Aksaray kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA SONUÇLARI!

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ Balıkesir, Kayseri, Aksaray kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA SONUÇLARI!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

13-17 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile 23 ilde 21 bin 120 müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. İşte, kurası çekilecek o iller:

13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550

13 Mart 2023: Kırşehir Merkez 1100

13 Mart 2023: Bingöl Merkez 440