24 Kasım 2023, Cuma
TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...
TOKİ son dakika duyurdu! Uygun fiyatlı konut satışları o illerde başladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni kampanlarını duyurmaya devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin satışa çıkardığı dailerinin fiyatlarını sorguluyor. İşte, 2+1 ve 3+1 evlerin fiyat listesi ve satış yapılacak illere dair detaylar!
Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 09:28
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