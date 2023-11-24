TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...

TOKİ son dakika duyurdu! Uygun fiyatlı konut satışları o illerde başladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni kampanlarını duyurmaya devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin satışa çıkardığı dailerinin fiyatlarını sorguluyor. İşte, 2+1 ve 3+1 evlerin fiyat listesi ve satış yapılacak illere dair detaylar!