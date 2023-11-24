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Haberler Galeri TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...

TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...

TOKİ son dakika duyurdu! Uygun fiyatlı konut satışları o illerde başladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni kampanlarını duyurmaya devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin satışa çıkardığı dailerinin fiyatlarını sorguluyor. İşte, 2+1 ve 3+1 evlerin fiyat listesi ve satış yapılacak illere dair detaylar!

Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 09:28
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TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...

TOKİ uygun fiyatlı yeni konut projelerini duyurdu! 2+1, 3+1 daire taksitleri 7 bin TL'den başlıyor. İşte, TOKİ'nin satışa çıkaracağı daireler ve başvuru şartları hakkında bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...

TOKİ UYGUN FİYATLI KONUTLARI SATIŞA ÇIKARDI!

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TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...

TOKİ ANKARA SİNCAN

100.000 Sosyal Konut Kampanyası ile satışa sunulan Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300/100000 Konut Projesi kapsamında daha önce kura ile belirlenen 522 hak sahibine yönelik, proje kapsamında inşa ettirilmekte olan 537 adet konut için 23 Kasım 2023 tarihinde "konut belirleme kurası" çekilmiştir;

konutları belirlenen hak sahiplerine 04 Aralık - 29 Aralık 2023 tarihleri arasında, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin Ankara Eryaman Şubesi'nde satış sözleşmesi imzalatılacaktır.

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TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...

SATIŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...

TOKİ ANKARA BEYPAZARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara ili, Beypazarı ilçesi, 2. etap 428 adet konut projesi kapsamında 197 adet konut kura yöntemi ile satışa sunulacaktır.