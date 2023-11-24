24 Kasım 2023, Cuma
Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis'ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?
"Bağkur prim eşitleme açıklandı mı son dakika?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur kapsamında prim ödeyen vatandaşların erken emeklilik şartlarında önemli bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Bu yeni düzenleme ile Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülecek. İşte Bağ-Kur erken emeklilik tablosu!
Giriş Tarihi: 24.11.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 12:44
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17