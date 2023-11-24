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Haberler Galeri Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis'ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?

Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis'ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?

"Bağkur prim eşitleme açıklandı mı son dakika?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur kapsamında prim ödeyen vatandaşların erken emeklilik şartlarında önemli bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Bu yeni düzenleme ile Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülecek. İşte Bağ-Kur erken emeklilik tablosu!

Giriş Tarihi: 24.11.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 12:44
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Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis’ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?

Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu vatandaşlar 9000 prim günü şartı nedeniyle bu haktan faydalanamamıştı. Bu konuda bir gelişme yaşanması adına bakanlık tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde, Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak.

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Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis’ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?

BAĞKUR EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR? YAŞ, PRİM GÜNÜ...

Sosyal güvenlik reformuyla birlikte, 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli olan ödeme gün sayısı 7,200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak, Bağ-Kur sigortalıları için bu süre 9,000 gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu durum, Bağ-Kur'luların daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalmasına neden oluyor.

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Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis’ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilik Koşulları Karşılaştırması:

SSK (4A) Kapsamında:

Kadınlar: 58 yaşında, 7200 prim günü tamamlandığında emekli olabilir.
Erkekler: 60 yaşında, 7200 prim günü tamamlandığında emekli olabilir.

Bağ-Kur (4B) Kapsamında:

Kadınlar: 58 yaşında, 9000 prim günü tamamlandığında emekli olabilir.
Erkekler: 60 yaşında, 9000 prim günü tamamlandığında emekli olabilir.

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Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis’ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?

Esnaf Emeklilik Düzenlemesi ve Prim Değişikliği:

Öne Çıkan Değişiklikler:

Prim Düzenlemesi:

Esnafların gelirini artıracak yeni bir prim düzenlemesi yapılacak.
Detaylı düzenleme ile ilgili resmi açıklamalar ve belirlenen yeni prim oranları takip edilmelidir.

Emeklilik Süresi Değişikliği:

Emekli aylığı hesaplamasında, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor.
Bu değişiklikle birlikte esnafların emeklilik süreçlerindeki prim ödeme koşulları ve hakları revize edilebilir.

Son 1261 Gün Kuralı:

Emekliliği belirleyen "son 1261 gün kuralı" değişecek.
Yeni düzenleme ile birlikte esnafların emeklilik hakları ve aylık hesaplamalarında dikkate alınan gün sayısı güncellenebilir.

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Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis’ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?

BAĞKUR 7200 GÜNE DÜŞTÜ MÜ?

Bu kural sadece SSK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor.

Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor. Örneğin sigortalının hem Bağ- Kur hem de SSK ödemesi varsa bu 7 yıllık dönemde en fazla primin yatırıldığı sigorta kolundan aylık bağlanıyor.