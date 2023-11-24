5 bin TL ikramiye müjdesi son dakika geldi! Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi, ne zaman? 2. Torba Yasa içeriği, 5000 TL ikramiye şartları...

5 bin TL ikramiye açıklaması son dakika! Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiye, bazı kesimlerin dışında kalan gruplara genişletilmesi talepleriyle birlikte gündeme geldi. Bu ikramiyenin sadece emekli olanlara değil, aynı zamanda çalışan emeklilere de verilmesi için bir çalışma başlatıldı. Peki, çalışan emekliler ikramiye alacak mı, ne zaman? İşte yeni Torba Yasa'ya eklenecek olan ikramiye hakkında detaylar...