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Haberler Galeri 5 bin TL ikramiye müjdesi son dakika geldi! Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi, ne zaman? 2. Torba Yasa içeriği, 5000 TL ikramiye şartları...

5 bin TL ikramiye müjdesi son dakika geldi! Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi, ne zaman? 2. Torba Yasa içeriği, 5000 TL ikramiye şartları...

5 bin TL ikramiye açıklaması son dakika! Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiye, bazı kesimlerin dışında kalan gruplara genişletilmesi talepleriyle birlikte gündeme geldi. Bu ikramiyenin sadece emekli olanlara değil, aynı zamanda çalışan emeklilere de verilmesi için bir çalışma başlatıldı. Peki, çalışan emekliler ikramiye alacak mı, ne zaman? İşte yeni Torba Yasa'ya eklenecek olan ikramiye hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 08:41
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5 bin TL ikramiye müjdesi son dakika geldi! Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi, ne zaman? 2. Torba Yasa içeriği, 5000 TL ikramiye şartları...

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiye konusunda, çalışan emeklilerin taleplerini dile getiren AK Partili yöneticiler, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Başkan Erdoğan ise bu talep üzerine harekete geçerek ilgili bir çalışma yapılmasını istedi. Peki, çalışan emekliye ikramiye var mı, ne zaman verilecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 bin TL ikramiye müjdesi son dakika geldi! Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi, ne zaman? 2. Torba Yasa içeriği, 5000 TL ikramiye şartları...

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE YOLDA!

Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldi.

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5 bin TL ikramiye müjdesi son dakika geldi! Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi, ne zaman? 2. Torba Yasa içeriği, 5000 TL ikramiye şartları...

5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

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5 bin TL ikramiye müjdesi son dakika geldi! Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi, ne zaman? 2. Torba Yasa içeriği, 5000 TL ikramiye şartları...

Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldıkları için kapsam dışı bırakıldıkları, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi.

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5 bin TL ikramiye müjdesi son dakika geldi! Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi, ne zaman? 2. Torba Yasa içeriği, 5000 TL ikramiye şartları...

MALİYET HESABI YAPILACAK

Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu. Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı..