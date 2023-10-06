06 Ekim 2023, Cuma
TOKİ ayda 2.500 TL taksitle konut satıyor! Ev almak isteyenlere kaçırılmaz fırsat! 2+1, 3+1 daire 619.630 TL...
TOKİ'den son dakika müjdesi! Ucuz konutlar satışa çıkıyor! Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük bir adım atmaya devam ediyor. TOKİ'nin internet sitesindeki ihale sayfasında satışa çıkacak bazı daireler ve ödeme planı yer alıyor. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, konut ihtiyacı olan vatandaşlar daha uygun koşullarda ev sahibi olma fırsatı yakalayacaklar. İşte, TOKİ'nin satışa çıkaracağı evler...
Giriş Tarihi: 06.10.2023 12:44
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