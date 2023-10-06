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Haberler Galeri TOKİ ayda 2.500 TL taksitle konut satıyor! Ev almak isteyenlere kaçırılmaz fırsat! 2+1, 3+1 daire 619.630 TL...

TOKİ ayda 2.500 TL taksitle konut satıyor! Ev almak isteyenlere kaçırılmaz fırsat! 2+1, 3+1 daire 619.630 TL...

TOKİ'den son dakika müjdesi! Ucuz konutlar satışa çıkıyor! Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük bir adım atmaya devam ediyor. TOKİ'nin internet sitesindeki ihale sayfasında satışa çıkacak bazı daireler ve ödeme planı yer alıyor. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, konut ihtiyacı olan vatandaşlar daha uygun koşullarda ev sahibi olma fırsatı yakalayacaklar. İşte, TOKİ'nin satışa çıkaracağı evler...

Giriş Tarihi: 06.10.2023 12:44
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TOKİ ayda 2.500 TL taksitle konut satıyor! Ev almak isteyenlere kaçırılmaz fırsat! 2+1, 3+1 daire 619.630 TL...

Ev almak isteyenlere müjde! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ekim 2023 itibarıyla yeni projelerini duyurdu. İşte, TOKİ'nin satışa çıkaracağı daireler ve başvuru şartları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ayda 2.500 TL taksitle konut satıyor! Ev almak isteyenlere kaçırılmaz fırsat! 2+1, 3+1 daire 619.630 TL...

PROJE ADI: ANKARA ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR 484 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ

Peşinat Oranı: %25,00

Peşinat Tutarı: 154.907,70

Vade Sayısı: 180

Başlangıç Taksit Bedeli: 2.581,79 TL

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TOKİ ayda 2.500 TL taksitle konut satıyor! Ev almak isteyenlere kaçırılmaz fırsat! 2+1, 3+1 daire 619.630 TL...

ANKARA ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR 484 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ

(KDV Hariç) 619.630,79 TL

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TOKİ ayda 2.500 TL taksitle konut satıyor! Ev almak isteyenlere kaçırılmaz fırsat! 2+1, 3+1 daire 619.630 TL...

Projenin detayları için tıklayınız

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TOKİ ayda 2.500 TL taksitle konut satıyor! Ev almak isteyenlere kaçırılmaz fırsat! 2+1, 3+1 daire 619.630 TL...

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),