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Haberler Galeri SSK - Bağkur, Tarım emekli zammı güncellendi! 13.000 TL kök maaş hesabı son dakika çıktı! %50 artışla 7.500, 8.000 TL maaş alan... Seyyanen artış, 5.000 TL ikramiye, intibak...

SSK - Bağkur, Tarım emekli zammı güncellendi! 13.000 TL kök maaş hesabı son dakika çıktı! %50 artışla 7.500, 8.000 TL maaş alan... Seyyanen artış, 5.000 TL ikramiye, intibak...

Emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 2023 Eylül enflasyon rakamlarının açıklanması ve 3 aylık enflasyon farkının netleşmesi, Ocak ayında emeklilere uygulanacak en düşük emekli maaşı ve ara zam konularını gündeme getirdi. İşte, enflasyon farkına göre yeni maaşlar...

Giriş Tarihi: 09.10.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 09:06
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SSK - Bağkur, Tarım emekli zammı güncellendi! 13.000 TL kök maaş hesabı son dakika çıktı! %50 artışla 7.500, 8.000 TL maaş alan... Seyyanen artış, 5.000 TL ikramiye, intibak...

"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2024?" sorusu, Meclis'in açılmasıyla birlikte gündemin en önemli meselelerinden biri haline geldi. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, emekli maaşlarına yapılacak olan zam çalışmaları hız kazandı. İşte, emekli maaş zam oranlarına dair son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK - Bağkur, Tarım emekli zammı güncellendi! 13.000 TL kök maaş hesabı son dakika çıktı! %50 artışla 7.500, 8.000 TL maaş alan... Seyyanen artış, 5.000 TL ikramiye, intibak...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI DÜZENLEMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atması ve mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi Ekim ayında Meclis'te yeni yasama döneminin başlamasıyla emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar hızlandı.

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SSK - Bağkur, Tarım emekli zammı güncellendi! 13.000 TL kök maaş hesabı son dakika çıktı! %50 artışla 7.500, 8.000 TL maaş alan... Seyyanen artış, 5.000 TL ikramiye, intibak...

EMEKLİ ZAMMI TAKVİMİ NETLEŞTİ

-Bütçe çalışmasının tamamlanması sonrası emekli zammı için taslak çalışma ortaya konulacak
-Kanun teklifi Meclis'e gelecek
-Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nundan geçecek
-Genel Kurul'da oylanacak
-Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak
-Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası emekli maaşları yeniden artacak

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SSK - Bağkur, Tarım emekli zammı güncellendi! 13.000 TL kök maaş hesabı son dakika çıktı! %50 artışla 7.500, 8.000 TL maaş alan... Seyyanen artış, 5.000 TL ikramiye, intibak...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK

Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni emekli zammı düzenlemesi için düğmeye bastı. En düşük emekli maaşının bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle en geç Kasım ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.

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SSK - Bağkur, Tarım emekli zammı güncellendi! 13.000 TL kök maaş hesabı son dakika çıktı! %50 artışla 7.500, 8.000 TL maaş alan... Seyyanen artış, 5.000 TL ikramiye, intibak...

EYLÜL 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Eylül ayında aylık bazda yüzde