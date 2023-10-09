HaberlerGaleriSSK - Bağkur, Tarım emekli zammı güncellendi! 13.000 TL kök maaş hesabı son dakika çıktı! %50 artışla 7.500, 8.000 TL maaş alan... Seyyanen artış, 5.000 TL ikramiye, intibak...
SSK - Bağkur, Tarım emekli zammı güncellendi! 13.000 TL kök maaş hesabı son dakika çıktı! %50 artışla 7.500, 8.000 TL maaş alan... Seyyanen artış, 5.000 TL ikramiye, intibak...
Emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 2023 Eylül enflasyon rakamlarının açıklanması ve 3 aylık enflasyon farkının netleşmesi, Ocak ayında emeklilere uygulanacak en düşük emekli maaşı ve ara zam konularını gündeme getirdi. İşte, enflasyon farkına göre yeni maaşlar...
Giriş Tarihi: 09.10.2023 09:02Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 09:06