Emeklilik 50-55-56 yaşa kadar düşüyor! 2000-2005-2009 sigortalılara elmas değerinde yeni EYT güncellemesi

Yapılması planlanan yeni reformlarla SSK ve Bağ-Kur prim ödemeleri arasındaki eşitsizlik giderilmeye çalışılacak, bu da her iki grup için daha adil bir emeklilik sistemini beraberinde getirecek. Bu reformların özellikle kadın emekliler için getireceği önemli bir düzenleme ise kadınların emeklilik yaşlarının, sahip oldukları çocuk sayısına göre esnetilerek düşürülmesi olacak. İşte son detaylar...