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Haberler Galeri Emeklilik 50-55-56 yaşa kadar düşüyor! 2000-2005-2009 sigortalılara elmas değerinde yeni EYT güncellemesi

Emeklilik 50-55-56 yaşa kadar düşüyor! 2000-2005-2009 sigortalılara elmas değerinde yeni EYT güncellemesi

Yapılması planlanan yeni reformlarla SSK ve Bağ-Kur prim ödemeleri arasındaki eşitsizlik giderilmeye çalışılacak, bu da her iki grup için daha adil bir emeklilik sistemini beraberinde getirecek. Bu reformların özellikle kadın emekliler için getireceği önemli bir düzenleme ise kadınların emeklilik yaşlarının, sahip oldukları çocuk sayısına göre esnetilerek düşürülmesi olacak. İşte son detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 16:36
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Emeklilik 50-55-56 yaşa kadar düşüyor! 2000-2005-2009 sigortalılara elmas değerinde yeni EYT güncellemesi

TBMM'nin açılmasıyla birlikte 2. torba yasa içerisinde yer alması beklenen düzenlemelerle, SSK ve Bağ-Kur prim oranlarındaki farklılıkların giderilmesi ve emeklilik sisteminde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı teşvik edecek adımların atılması planlanıyor. Bu reformlar, emeklilik sisteminin daha adil ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması amacı taşıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik 50-55-56 yaşa kadar düşüyor! 2000-2005-2009 sigortalılara elmas değerinde yeni EYT güncellemesi

2023 Genel Seçimleri sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik sisteminde hareketli günler yaşanıyor. Asgari ücrete Temmuz zammı ve ardından 1. torba yasa ile emekli ve memur zammı düzenlemeleri sonrası sıra yeni emeklilik için yapılacak reform çalışmalarına geldi.

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Emeklilik 50-55-56 yaşa kadar düşüyor! 2000-2005-2009 sigortalılara elmas değerinde yeni EYT güncellemesi

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLENMESİ

Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim şartını 9.000 günden 7.200 güne çekecek çalışmayı tamamlayacak.

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Emeklilik 50-55-56 yaşa kadar düşüyor! 2000-2005-2009 sigortalılara elmas değerinde yeni EYT güncellemesi

Burada ilk olarak düzenlemenin kapsamı belirlenecek. Öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürüyor.

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Emeklilik 50-55-56 yaşa kadar düşüyor! 2000-2005-2009 sigortalılara elmas değerinde yeni EYT güncellemesi

Ayrıca tarih kriteri de belirlenecek. Yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek. Geçtiğimiz Mart ayında yürürlüğe giren EYT yasası ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda yaş şartı kaldırıldı. EYT'lilerden Bağ-Kur'lu kadınlar 20 yılı (7200 gün), erkekler ise 25 tam yılı (9000 gün) tamamladığında emekli olabiliyor.