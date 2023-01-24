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TOKİ Arsa ve İlk İş Yerim kura çekim tarihi AÇIKLANDI mı? TOKİ Arsa ödeme planı nasıl olacak? TOKİ Arsa SONUÇ LİSTESİ

TOKİ Arsa kura çekiliş tarihleri merakla bekleniyor. Bakan Kurum tarafından TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleşecek kura çekilişlerinin 2023 Mart ayına kadar tamamlanacağı açıklanmıştı. TOKİ Arsa ve İlk İş Yerim projelerine dair detaylar araştırılıyor. Peki TOKİ Arsa kura çekim tarihi açıklandı mı? TOKİ Arsa ödeme planı nasıl olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 12:19
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TOKİ Arsa ve İlk İş Yerim kura çekim tarihi AÇIKLANDI mı? TOKİ Arsa ödeme planı nasıl olacak? TOKİ Arsa SONUÇ LİSTESİ

TOKİ İlk İş yerim ve Arsa kura çekim tarihleri arama motorlarında araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olabilmek isteyen milyonlarca kişi kura tarih ve sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki TOKİ Arsa ve İlk İş Yerim kura çekim tarihi açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Arsa ve İlk İş Yerim kura çekim tarihi AÇIKLANDI mı? TOKİ Arsa ödeme planı nasıl olacak? TOKİ Arsa SONUÇ LİSTESİ

TOKİ ARSA VE İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ arsa başvuruları için 7 Kasım'da sona eren süreç 15 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı.

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TOKİ Arsa ve İlk İş Yerim kura çekim tarihi AÇIKLANDI mı? TOKİ Arsa ödeme planı nasıl olacak? TOKİ Arsa SONUÇ LİSTESİ

TOKİ Arsa kura çekiliş tarihi ise henüz açıklanmadı. Kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor.

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TOKİ Arsa ve İlk İş Yerim kura çekim tarihi AÇIKLANDI mı? TOKİ Arsa ödeme planı nasıl olacak? TOKİ Arsa SONUÇ LİSTESİ

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

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TOKİ Arsa ve İlk İş Yerim kura çekim tarihi AÇIKLANDI mı? TOKİ Arsa ödeme planı nasıl olacak? TOKİ Arsa SONUÇ LİSTESİ

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.