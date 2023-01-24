24 Ocak 2023, Salı
TOKİ Arsa ve İlk İş Yerim kura çekim tarihi AÇIKLANDI mı? TOKİ Arsa ödeme planı nasıl olacak? TOKİ Arsa SONUÇ LİSTESİ
TOKİ Arsa kura çekiliş tarihleri merakla bekleniyor. Bakan Kurum tarafından TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleşecek kura çekilişlerinin 2023 Mart ayına kadar tamamlanacağı açıklanmıştı. TOKİ Arsa ve İlk İş Yerim projelerine dair detaylar araştırılıyor. Peki TOKİ Arsa kura çekim tarihi açıklandı mı? TOKİ Arsa ödeme planı nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 12:19
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