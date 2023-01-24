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Her ay %27 net kazanç! Bankada parası olan meyvesini görecek! Başvuru yapmak yeterli olacak

Yeni yıl ile birlikte bankalarda mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yatırım yapmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren haberimizde bankaların güncel faiz oranlarını derledik. Yüzde 27'ye varan mevduat faizinde gelirler artıyor. Parasını bankaya yatırarak mevduat faizinden gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, güncel oranları araştırmaya başladı. Yatırım yapmak istediğiniz bankadan mevduat hesabına başvuru yapmak yeterli olacak. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 12:40
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Her ay %27 net kazanç! Bankada parası olan meyvesini görecek! Başvuru yapmak yeterli olacak

Bankalarda mevduat hesabı açanlar, 32 gün içerisinde yatırdıkları para miktarına göre kazanç sağlıyor. Az ya da çok farketmeden istenilen miktarı yatıranlar yüzde 27'ye varan ödeme alacak. Bankalar yeni yıl ile birlikte mevduat faizi oranlarını güncelledi. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 2023 banka banka güncel mevduat faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Her ay %27 net kazanç! Bankada parası olan meyvesini görecek! Başvuru yapmak yeterli olacak

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

2023 yılı itibarıyla güncellenen mevduat faiz oranlarına göre, 300 bin TL ile hesaplanan banka banka örnek kazanç tablosu şu şekilde:

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Her ay %27 net kazanç! Bankada parası olan meyvesini görecek! Başvuru yapmak yeterli olacak

GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap
Faiz: %20,50
Net Kazanç: 5.122,19 TL

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Her ay %27 net kazanç! Bankada parası olan meyvesini görecek! Başvuru yapmak yeterli olacak

EN PARA

Vadeli Hesap
Faiz: %23,50
Net Kazanç: 5.871,78 TL

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Her ay %27 net kazanç! Bankada parası olan meyvesini görecek! Başvuru yapmak yeterli olacak

YAPI KREDİ

Dönüşüm Hesabı TL
Faiz: %24,00
Net Kazanç: 5.996,71 TL