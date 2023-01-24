HaberlerGaleriHer ay %27 net kazanç! Bankada parası olan meyvesini görecek! Başvuru yapmak yeterli olacak
Her ay %27 net kazanç! Bankada parası olan meyvesini görecek! Başvuru yapmak yeterli olacak
Yeni yıl ile birlikte bankalarda mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yatırım yapmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren haberimizde bankaların güncel faiz oranlarını derledik. Yüzde 27'ye varan mevduat faizinde gelirler artıyor. Parasını bankaya yatırarak mevduat faizinden gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, güncel oranları araştırmaya başladı. Yatırım yapmak istediğiniz bankadan mevduat hesabına başvuru yapmak yeterli olacak. İşte haberin detayları...