Her ay %27 net kazanç! Bankada parası olan meyvesini görecek! Başvuru yapmak yeterli olacak

Bankalarda mevduat hesabı açanlar, 32 gün içerisinde yatırdıkları para miktarına göre kazanç sağlıyor. Az ya da çok farketmeden istenilen miktarı yatıranlar yüzde 27'ye varan ödeme alacak. Bankalar yeni yıl ile birlikte mevduat faizi oranlarını güncelledi. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 2023 banka banka güncel mevduat faiz oranları...