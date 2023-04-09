TOKİ ARSA SONUÇLARI VE KURA TAKVİMİ 2023 | 9 Nisan TOKİ Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları kazananların isimleri! Malatya, Kahramanmaraş...

TOKİ arsa kura çekimi canlı izle! TOKİ arsa yeni kura takvimi yayınlandı.Kuralar il il çekilmeye devam ediyor. 10 Nisan'dan itibaren içerisinde depremden etkilenen bazı illerin de bulunduğu toplam 55 ildeki 39 bin 380 hak sahibi için kuralar çekilmeye başlanacak. Pek, TOKİ Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman müstakil arsa sonuçları açıklandı mı? İşte, 9 Nisan 2023 kura çekilişi canlı yayın izleme ekranı!