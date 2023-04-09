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Haberler Galeri TOKİ ARSA SONUÇLARI VE KURA TAKVİMİ 2023 | 9 Nisan TOKİ Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları kazananların isimleri! Malatya, Kahramanmaraş...

TOKİ ARSA SONUÇLARI VE KURA TAKVİMİ 2023 | 9 Nisan TOKİ Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları kazananların isimleri! Malatya, Kahramanmaraş...

TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni TOKİ arsa kura takvimini yayımladı. Kuralar noter huzurunda canlı yayında çekiliyor.Sonuçlar çekilişten sonra e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor.Peki, TOKİ arsa sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte TOKİ yeni arsa kura tarihleri 2023 ve canlı yayın izleme ekranı!

Giriş Tarihi: 09.04.2023 09:32
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TOKİ ARSA SONUÇLARI VE KURA TAKVİMİ 2023 | 9 Nisan TOKİ Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları kazananların isimleri! Malatya, Kahramanmaraş...

TOKİ arsa kura çekimi canlı izle! TOKİ arsa yeni kura takvimi yayınlandı.Kuralar il il çekilmeye devam ediyor. 10 Nisan'dan itibaren içerisinde depremden etkilenen bazı illerin de bulunduğu toplam 55 ildeki 39 bin 380 hak sahibi için kuralar çekilmeye başlanacak. Pek, TOKİ Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman müstakil arsa sonuçları açıklandı mı? İşte, 9 Nisan 2023 kura çekilişi canlı yayın izleme ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ARSA SONUÇLARI VE KURA TAKVİMİ 2023 | 9 Nisan TOKİ Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları kazananların isimleri! Malatya, Kahramanmaraş...

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ İLE 39 BİN 380 HAK SAHİBİ BELLİ OLACAK

TOKİ kura sürecinde yeni etap başladı. "İlk İş Yerim" projesi üçüncü etap kura çekimleri için 7-28 Nisan tarihleri açıklanmıştı. Bu kez de 10-28 Nisan tarihleri arasında çekilecek kuralar için tarih ve iller açıklandı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! MALATYA, ADIYAMAN,KAHRAMANMARAŞ...

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TOKİ ARSA SONUÇLARI VE KURA TAKVİMİ 2023 | 9 Nisan TOKİ Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları kazananların isimleri! Malatya, Kahramanmaraş...

TOKİ YENİ KRUA TAKVİMİ 2023

10 NİSAN

Hatay 2340
Kahramanmaraş 910
Gaziantep 470
Malatya 50
Adana 450
Adıyaman 610

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TOKİ ARSA SONUÇLARI VE KURA TAKVİMİ 2023 | 9 Nisan TOKİ Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları kazananların isimleri! Malatya, Kahramanmaraş...

11 NİSAN

Şanlıurfa 2000
Osmaniye 400
Ankara 1530

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TOKİ ARSA SONUÇLARI VE KURA TAKVİMİ 2023 | 9 Nisan TOKİ Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları kazananların isimleri! Malatya, Kahramanmaraş...

12 NİSAN 2023

Artvin 185
Aydın 575
Bitlis 205
Bolu 140
Burdur 325
Çankırı 40
Denizli 20
Giresun 380
Gümüşhane 150