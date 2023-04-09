09 Nisan 2023, Pazar
TOKİ ARSA SONUÇLARI VE KURA TAKVİMİ 2023 | 9 Nisan TOKİ Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları kazananların isimleri! Malatya, Kahramanmaraş...
TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni TOKİ arsa kura takvimini yayımladı. Kuralar noter huzurunda canlı yayında çekiliyor.Sonuçlar çekilişten sonra e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor.Peki, TOKİ arsa sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte TOKİ yeni arsa kura tarihleri 2023 ve canlı yayın izleme ekranı!
Giriş Tarihi: 09.04.2023 09:32
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