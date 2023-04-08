08 Nisan 2023, Cumartesi
Tarım Kredi'den BAYRAM TADINDA İNDİRİM! Çayınızı, çikolatanızı uygun fiyatlı alın! 7-23 Nisan FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER! Bakmayan pişman olur!
Tarım Kredi Market fiyatı düşen ürünler listesi yenilendi. Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerine bayram eli değdi. Enflasyonla mücadele kapsamında A'dan Z'ye hemen hemen her ürüne uygulanan indirimli ürünler yenilendi. Peki Tarım Kredi Market indirimli katalog yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 18:06
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