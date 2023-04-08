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Haberler Galeri Tarım Kredi'den BAYRAM TADINDA İNDİRİM! Çayınızı, çikolatanızı uygun fiyatlı alın! 7-23 Nisan FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER! Bakmayan pişman olur!

Tarım Kredi'den BAYRAM TADINDA İNDİRİM! Çayınızı, çikolatanızı uygun fiyatlı alın! 7-23 Nisan FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER! Bakmayan pişman olur!

Tarım Kredi Market fiyatı düşen ürünler listesi yenilendi. Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerine bayram eli değdi. Enflasyonla mücadele kapsamında A'dan Z'ye hemen hemen her ürüne uygulanan indirimli ürünler yenilendi. Peki Tarım Kredi Market indirimli katalog yayımlandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2023 18:06
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Tarım Kredi’den BAYRAM TADINDA İNDİRİM! Çayınızı, çikolatanızı uygun fiyatlı alın! 7-23 Nisan FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER! Bakmayan pişman olur!

Tarım Kredi Market indirimlerinde yok yok. Bayram havası estiren fiyat düşüşlerinde çikolatadan çaya, zeytinden peynire her çeşit ürün mevcut. Peki Tarım Kredi Market indirimli katalog yayımlandı mı? Nisan ayı Tarım Kredi indirim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi’den BAYRAM TADINDA İNDİRİM! Çayınızı, çikolatanızı uygun fiyatlı alın! 7-23 Nisan FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER! Bakmayan pişman olur!

Çamaşır yumuşatıcısı 37,90 TL

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Tarım Kredi’den BAYRAM TADINDA İNDİRİM! Çayınızı, çikolatanızı uygun fiyatlı alın! 7-23 Nisan FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER! Bakmayan pişman olur!

Bulaşık Deterjanı 39,90 TL

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Tarım Kredi’den BAYRAM TADINDA İNDİRİM! Çayınızı, çikolatanızı uygun fiyatlı alın! 7-23 Nisan FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER! Bakmayan pişman olur!

Çamaşır suyu 13,90 TL

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Tarım Kredi’den BAYRAM TADINDA İNDİRİM! Çayınızı, çikolatanızı uygun fiyatlı alın! 7-23 Nisan FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER! Bakmayan pişman olur!

Bulaşık Deterjanı 12,90 TL