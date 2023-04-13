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Haberler Galeri TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 14 Nisan TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuç ekranı! Avrupa Yakası konut kazananların İSİM LİSTESİ!

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 14 Nisan TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuç ekranı! Avrupa Yakası konut kazananların İSİM LİSTESİ!

TOKİ Avrupa Yakası konut kazananların isim listesi 2023! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.'İlk Evim' takvimine göre, Tuzla, Çatalca ve Silivri kuraları tamamlandı. Avrupa Yakası kura çekilişi Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için 19 Nisan tarihine kadar devam edecek.Kuraların ardından 50 bin konut hak sahibine teslim edilecek. İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı ve 14 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı e-devlet…

Giriş Tarihi: 13.04.2023 23:44 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 23:45
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TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 14 Nisan TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuç ekranı! Avrupa Yakası konut kazananların İSİM LİSTESİ!

TOKİ Arnavutköy kura çekimi canlı izle! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı İstanbul ilinde devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kurası 19 Nisan'a kadar çekilmeye devam edecek. Noter huzurunda ve canlı yayında açıklanan Avrupa Yakası İstanbul kura sonuçları e-devlet sorgulama ekranı vasıtasıyla öğrenilebiliyor. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? İşte, Arnavutköy, Başakşehir Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları genç, emekli, engelli isim listesi 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 14 Nisan TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuç ekranı! Avrupa Yakası konut kazananların İSİM LİSTESİ!

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

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TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 14 Nisan TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuç ekranı! Avrupa Yakası konut kazananların İSİM LİSTESİ!

Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.İstanbul kuralarının tamamlanmasının ardından "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.

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TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 14 Nisan TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuç ekranı! Avrupa Yakası konut kazananların İSİM LİSTESİ!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

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TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 14 Nisan TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuç ekranı! Avrupa Yakası konut kazananların İSİM LİSTESİ!

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.