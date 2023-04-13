TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 14 Nisan TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuç ekranı! Avrupa Yakası konut kazananların İSİM LİSTESİ!

TOKİ Avrupa Yakası konut kazananların isim listesi 2023! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.'İlk Evim' takvimine göre, Tuzla, Çatalca ve Silivri kuraları tamamlandı. Avrupa Yakası kura çekilişi Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için 19 Nisan tarihine kadar devam edecek.Kuraların ardından 50 bin konut hak sahibine teslim edilecek. İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı ve 14 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı e-devlet…