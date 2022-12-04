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Haberler Galeri TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu? TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu? TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sıklıkla araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 evlerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimlerinin yapılacağı tarih belli merak ediliyor. Peki TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 14:32
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TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu? TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ Arsa kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar "TOKİ Arsa kurası ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Müjdesini Başkan Erdoğan'ın verdiği TOKİ Sosyal Konut prejesinde arsa kuraları için takvim bekleniyor. Peki TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu? İşte tüm gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu? TOKİ KURA TAKVİMİ

KONYA TOKİ ARSA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Öncelikle şunu belirtelim ki henüz TOKİ İlk Arsam projesi kapsamında hiçbir ilin arsa kura çekiliş tarihi belli değil. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde detayalrı ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.

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TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu? TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ ARSA BAŞVURULARI 10 EKİM'DE SONA ERDİ!

10 Ekim 2022 tarihinde başlayan TOKİ arsa başvuruları için son tarih, 7 Kasım olarak belirlenmişti. 15 Kasım'a kadar uzatılan TOKİ arsa başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

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TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu? TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bakanlık açıklamasında, Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı ifade edildi.

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TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu? TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

TOKİ kura çekimleri il il vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. TOKİ kura çekimleri canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar TOKİ kura çekimlerini TOKİ'nin internet sayfasından canlı olarak izleyebilir. TOKİ kura çekimleri noter huzurunda yapılıyor.