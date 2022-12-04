TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu? TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sıklıkla araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 evlerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimlerinin yapılacağı tarih belli merak ediliyor. Peki TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.12.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 14:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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