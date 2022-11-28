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TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa çekilişi ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutların kura çekimi devam ederken, TOKİ arsaya başvuru yapan vatandaşlar, tarih araştırmalarına başladı.Peki, 81 ilde yapılacak olan TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 20:17Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 20:29