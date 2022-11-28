TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa çekilişi ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bakanlık açıklamasında, Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı ifade edildi.