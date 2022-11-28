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Haberler Galeri TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa çekilişi ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa çekilişi ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutların kura çekimi devam ederken, TOKİ arsaya başvuru yapan vatandaşlar, tarih araştırmalarına başladı.Peki, 81 ilde yapılacak olan TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 28.11.2022 20:17 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 20:29
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TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa çekilişi ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ederken, TOKİ arsa kura çekimi tarihleri, başvuru yapan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 250 bin konutun il il kura çekimi gerçekleştirilirken gözler, TOKİ arsa kura çekimi tarihlerine çevrildi. İşte, 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa çekilişi ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARSA BAŞVURULARI 10 EKİM'DE SONA ERDİ!

10 Ekim 2022 tarihinde başlayan TOKİ arsa başvuruları için son tarih, 7 Kasım olarak belirlenmişti. 15 Kasım'a kadar uzatılan TOKİ arsa başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

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TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa çekilişi ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bakanlık açıklamasında, Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı ifade edildi.

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TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa çekilişi ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

TOKİ kura çekimleri il il vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. TOKİ kura çekimleri canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar TOKİ kura çekimlerini TOKİ'nin internet sayfasından canlı olarak izleyebilir. TOKİ kura çekimleri noter huzurunda yapılıyor.

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TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ | TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa çekilişi ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARSA TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.