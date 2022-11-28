Belediye işçilerine kadro son dakika! 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...

4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçilerine kadro geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT, memur emekli zammı, asgari ücret gibi konularla çalışmalarına devam eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir diğer gündem maddesi olan kamuda sözleşmelilere kadro için Bakan Bilgin pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Detaylar Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında netleşti. İşte, 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri.