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Haberler Galeri Belediye işçilerine kadro son dakika! 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...

Belediye işçilerine kadro son dakika! 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...

A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda çalışan sözleşmeli personel için Pazartesi gününü işaret etmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeliye kadro için detayları açıkladı. Peki, 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 21:53
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Belediye işçilerine kadro son dakika! 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...

4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçilerine kadro geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT, memur emekli zammı, asgari ücret gibi konularla çalışmalarına devam eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir diğer gündem maddesi olan kamuda sözleşmelilere kadro için Bakan Bilgin pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Detaylar Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında netleşti. İşte, 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Belediye işçilerine kadro son dakika! 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...

SÖZLEŞMELİYE KADRO TAMAM! BAŞKAN ERDOĞAN DETAYLARI AÇIKLADI

Sözleşmeliye kadro çalışması 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alındı. Bu kamu personelinin 4a kadrosuna geçmesi sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonra bugün akşam saatlerinde detayları açıkladı:

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Belediye işçilerine kadro son dakika! 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.

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Belediye işçilerine kadro son dakika! 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, toplantıda, hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen, "kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi" konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

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Belediye işçilerine kadro son dakika! 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...

Bu çalışmayla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesini temel dayanak haline getirerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle "sözleşmeli personel statüsü"nü yeniden belirlediklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti: