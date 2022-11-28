28 Kasım 2022, Pazartesi
Belediye işçilerine kadro son dakika! 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...
A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda çalışan sözleşmeli personel için Pazartesi gününü işaret etmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeliye kadro için detayları açıkladı. Peki, 4A, 4B sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ve şirket işçileri...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 21:53
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