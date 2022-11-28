1.000 TL nakit para! Aylık ödemesi gibi verilecek! 2 ayda bir hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Hanelere ayda 850-1.250 TL: Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca ayda 850-1.250 lira arasında nakdi destek sağlanıyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 1.833,45 liranın altında olanlar destekten yararlanabiliyor. Destek için e-Devlet'ten ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurmak gerekiyor.

Çocuklara en az 1.267 TL: Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi okul öncesi çocuk için 1.584,61, ilköğretimde okuyan için 2.376,92, ortaöğretimde okuyan için 2.535,38, yükseköğrenimde okuyan için 2.852,31 lira.

Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için 1.584,61, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de 1.267,69 lira veriliyor.ınlar oluşturuyor.