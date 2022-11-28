28 Kasım 2022, Pazartesi
1.000 TL nakit para! Aylık ödemesi gibi verilecek! 2 ayda bir hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara birçok alanda destek ödemesi yapılıyor. Ev hanımı ve çalışan kadınlara da sosyal yardım ödemeleri ile destek sağlanıyor. Ailelere, kadınlara, çocuklara, hastalara, işsizlere, yaşlılara ve engellilere yönelik çok sayıda sosyal destek programı yürütülüyor. Peki, sosyal yardım ödemeleri başvuruları nereden, nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım ödemesinden kimler yararlanacak?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 20:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 20:05
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