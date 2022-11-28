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Haberler Galeri 1.000 TL nakit para! Aylık ödemesi gibi verilecek! 2 ayda bir hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

1.000 TL nakit para! Aylık ödemesi gibi verilecek! 2 ayda bir hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara birçok alanda destek ödemesi yapılıyor. Ev hanımı ve çalışan kadınlara da sosyal yardım ödemeleri ile destek sağlanıyor. Ailelere, kadınlara, çocuklara, hastalara, işsizlere, yaşlılara ve engellilere yönelik çok sayıda sosyal destek programı yürütülüyor. Peki, sosyal yardım ödemeleri başvuruları nereden, nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım ödemesinden kimler yararlanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 20:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 20:05
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1.000 TL nakit para! Aylık ödemesi gibi verilecek! 2 ayda bir hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

1.000 TL nakit para yardımı yapılıyor. Aylık ödemesi gibi verilecek. 2 ayda bir hesaplara yatacak. Özellikle sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 60'tan fazlasını da kadınlar oluşturuyor. Kadınlara yapılan yardımlar arasında 2 ayda bir 1.000 TL ödemesi de yer alıyor. İşte devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara verilen sosyal yardım ödemelerinin başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.000 TL nakit para! Aylık ödemesi gibi verilecek! 2 ayda bir hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Özellikle sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 60'tan fazlasını da kadİhtiyacı olan vatandaşlara yönelik 50'ye yakın sosyal yardım programı yürütülüyor. İşte bu desteklerden bazıları:

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1.000 TL nakit para! Aylık ödemesi gibi verilecek! 2 ayda bir hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Dul kadına 1.000 TL: Eşi vefat eden, maddi açıdan dezavantajlı durumdaki kadınlara 1.000 lira destek veriliyor. Ödeme her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Hane içinde sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, ihtiyaç sahibi olan ve eşini kaybetmiş kadınlar bu destekten yararlanıyor. Ayrıca bu ödemeden yararlanan kadınlar için ev projesi de hayata geçirildi.

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1.000 TL nakit para! Aylık ödemesi gibi verilecek! 2 ayda bir hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Hanelere ayda 850-1.250 TL: Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca ayda 850-1.250 lira arasında nakdi destek sağlanıyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 1.833,45 liranın altında olanlar destekten yararlanabiliyor. Destek için e-Devlet'ten ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurmak gerekiyor.

Çocuklara en az 1.267 TL: Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi okul öncesi çocuk için 1.584,61, ilköğretimde okuyan için 2.376,92, ortaöğretimde okuyan için 2.535,38, yükseköğrenimde okuyan için 2.852,31 lira.

Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için 1.584,61, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de 1.267,69 lira veriliyor.ınlar oluşturuyor.

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1.000 TL nakit para! Aylık ödemesi gibi verilecek! 2 ayda bir hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar...

Çocuklara 350-650 TL: Aile Destek Programı'ndan yararlanan ailelere bir de çocuk desteği başladı. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 1-2 çocuklu hanelere 350, 3 çocuklu hanelere 450, 4 çocuklu hanelere 550, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.