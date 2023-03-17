TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI | Nevşehir Merkez TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların İSİM LİSTESİ! Kars, Iğdır, Karabük...

TOKİ müstakil arsa kura sonuçları, başvruruda bulunanlar tarafından takip ediliyor.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak nitelendirilen 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2023 TOKİ arsa takvimi açıklanırken arsa heyecanı bugün Nevşehir'de yaşanıyor. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından isim listesi e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, TOKİ Nevşehir arsa sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ kura çekimi canlı izileme ekranı!