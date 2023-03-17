HaberlerGaleriTOKİ ARSA KURA SONUÇLARI | Nevşehir Merkez TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların İSİM LİSTESİ! Kars, Iğdır, Karabük...
TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI | Nevşehir Merkez TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların İSİM LİSTESİ! Kars, Iğdır, Karabük...
TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başladı.Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen kura çekimlerine kaldığı yerden devam ediliyor. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2023 TOKİ arsa takvimi açıklanırken arsa kura çekim heeycanı devam ediyor. İşte TOKİ Nevşehir Merkez arsa kurası canlı yayın izleme ekranı ve kura sonuçları isim listesi...
Giriş Tarihi: 17.03.2023 08:44Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 08:45