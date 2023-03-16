16 Mart 2023, Perşembe
TOGG'da düşük maliyetli kredi müjdesi! Ön sipariş süreci nasıl işleyecek? İkinci elde TOGG hareketliliği!
Yerli otomobil için ön siparişler bugün başlıyor ve 27 Mart'a kadar sürecek. 953 bin liralık başlangıç fiyatıyla birçok vatandaşı cezbeden Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, herkesi memnun etti. Yerli otomobil T10X modelinin ön sipariş hakkı ve süreciyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Düşük maliyetli kredi desteği de sağlanacak olan TOGG'u edinmek için vatandaşlar mevcut araçlarını da ilan sitelerinde satışa çıkardı.
Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 08:45
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