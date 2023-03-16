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Haberler Galeri Motorine büyük indirim! 20 liranın altına inecek! Benzin ve mazot güncel litre fiyatı ne kadar? 16 Mart 2023

Motorine büyük indirim! 20 liranın altına inecek! Benzin ve mazot güncel litre fiyatı ne kadar? 16 Mart 2023

Son dakika haberi | Benzin ve motorin fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak ediliyor... Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle brent petrolün varil fiyatında büyük düşüş yaşandı. Brent petrolün varili 75 doların altına kadar geriledi. Bu düşüşün etkisiyle motorine bir indirim yolda. Geçtiğimiz gün 71 kuruş indirim gelen motorinin litresine bu gece yarısından itibaren bir indirim daha geleceği öğrenildi. Bu indirimle birlikte motorinin litre fiyatı 20 liranın altına düşecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:14
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Motorine büyük indirim! 20 liranın altına inecek! Benzin ve mazot güncel litre fiyatı ne kadar? 16 Mart 2023

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdı.

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Motorine büyük indirim! 20 liranın altına inecek! Benzin ve mazot güncel litre fiyatı ne kadar? 16 Mart 2023

Bu durum petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken dün brent petrol cephesinde yaşanan gerilemenin ardından tekrardan akaryakıt fiyatları üzerinde indirim beklentisi oluştu. Beklenen indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için geliyor.

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Motorine büyük indirim! 20 liranın altına inecek! Benzin ve mazot güncel litre fiyatı ne kadar? 16 Mart 2023

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR MU?
Brent petrol tarafında yaşanan geri çekilme sonrası motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim geldi. Dün motorin fiyatları için 0,71 TL indirim gelirken, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere de motorine 1,34 TL indirim daha gelecek. Bu indirimle birlikte motorinin litresi yeniden 20 TL'nin altına inecek.

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Motorine büyük indirim! 20 liranın altına inecek! Benzin ve mazot güncel litre fiyatı ne kadar? 16 Mart 2023

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR MU?
Benzin fiyatı için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Petrol fiyatları cephesinde yaşanan düşüşün devam etmesi durumunda hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları için yeni indirimler söz konusu olacak.

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Motorine büyük indirim! 20 liranın altına inecek! Benzin ve mazot güncel litre fiyatı ne kadar? 16 Mart 2023

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira?

İşte o tablolar: