Motorine büyük indirim! 20 liranın altına inecek! Benzin ve mazot güncel litre fiyatı ne kadar? 16 Mart 2023

Son dakika haberi | Benzin ve motorin fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak ediliyor... Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle brent petrolün varil fiyatında büyük düşüş yaşandı. Brent petrolün varili 75 doların altına kadar geriledi. Bu düşüşün etkisiyle motorine bir indirim yolda. Geçtiğimiz gün 71 kuruş indirim gelen motorinin litresine bu gece yarısından itibaren bir indirim daha geleceği öğrenildi. Bu indirimle birlikte motorinin litre fiyatı 20 liranın altına düşecek. İşte detaylar...