TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ arsa başvuru sayısı kaç? TOKİ ARSA KURA SONUÇ SORGULAMA

TOKİ arsa kura sonuçları başvuru yapan vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. TOKİ sosyol konut projesi kura çekilişleri devam ederken, arsa kura çekilişleri ne zaman açıklanacak? sorusu gündeme getirildi. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...