12 Aralık 2022, Pazartesi
EYT'yi beklemeden emekli olabilirsiniz! 42-43-52-54-56 yaşında olanlar dikkat! Sihirli rakamlar sıralandı! 10,11,12,13,14 yıl...
EYT hakkında son dakika gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak gerçekleştirilen EYT toplantısında yaş şartı gündemin ilk sırasında yer aldı. Geln son dakika bilgilerine göre; kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş şartı konuşuluyor. Bilindiği üzere emekli olmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. EYT düzenlemesinin kapsamı dışında kalanlar ise erken emeklilik için şartları sorgulamaya başladı. Yasalarımızda erken emeklilik için bazı hususlar yer alıyor. Peki, EYT'ye gerek kalmadan nasıl emekli olunur? İşte şartlar ve maddeler...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 19:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 19:25
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18