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Haberler Galeri EYT'yi beklemeden emekli olabilirsiniz! 42-43-52-54-56 yaşında olanlar dikkat! Sihirli rakamlar sıralandı! 10,11,12,13,14 yıl...

EYT'yi beklemeden emekli olabilirsiniz! 42-43-52-54-56 yaşında olanlar dikkat! Sihirli rakamlar sıralandı! 10,11,12,13,14 yıl...

EYT hakkında son dakika gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak gerçekleştirilen EYT toplantısında yaş şartı gündemin ilk sırasında yer aldı. Geln son dakika bilgilerine göre; kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş şartı konuşuluyor. Bilindiği üzere emekli olmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. EYT düzenlemesinin kapsamı dışında kalanlar ise erken emeklilik için şartları sorgulamaya başladı. Yasalarımızda erken emeklilik için bazı hususlar yer alıyor. Peki, EYT'ye gerek kalmadan nasıl emekli olunur? İşte şartlar ve maddeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 19:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 19:25
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EYT’ye gerek kalmadan emekli olabilirsiniz! 42-43-52-54-56 yaşında olanlar dikkat! Sihirli rakamlar sıralandı! 10,11,12,13,14 yıl...

SON DAKİKA! EYT düzenlemesi kapsamında atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Diğer yandan kapsam dışında yer alanlar erken emeklilik için şartları merak ediyor. Bu hususta bazı rakamlar büyük önem arz ediyor. Emeklilikte 3.600 ve 5.400 rakamları oldukça önemli. Bilindiği üzere emeklilik için yaş ve prim şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Yasalarımızda bu durumdan yararlanmak isteyenler için bazı avantajlar bulunuyor. İşte erken emeklilik için 7 formül!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’ye gerek kalmadan emekli olabilirsiniz! 42-43-52-54-56 yaşında olanlar dikkat! Sihirli rakamlar sıralandı! 10,11,12,13,14 yıl...

EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

EYT'de yaş şartı masaya geldi. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu.

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EYT’ye gerek kalmadan emekli olabilirsiniz! 42-43-52-54-56 yaşında olanlar dikkat! Sihirli rakamlar sıralandı! 10,11,12,13,14 yıl...

BUNLARI YAPAN ERKEN EMEKLİ OLUR

Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor.

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EYT’ye gerek kalmadan emekli olabilirsiniz! 42-43-52-54-56 yaşında olanlar dikkat! Sihirli rakamlar sıralandı! 10,11,12,13,14 yıl...

Erken emeklilik için 3.600 rakamı büyük bir önem taşıyor. Türkiye'de aşağı yukarı 6 milyon çalışan emekli olabilmek için yaş şartını yerine getirmeyi bekliyor. Yine de SGK sisteminde erken emekli olabilmenin bazı yolları bulunuyor.

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EYT’ye gerek kalmadan emekli olabilirsiniz! 42-43-52-54-56 yaşında olanlar dikkat! Sihirli rakamlar sıralandı! 10,11,12,13,14 yıl...

İŞE GİRİŞ TARİHİ

Detaylara geçmeden önce hemen bir şartı daha işin başında söyleyelim. Bu emeklilikten faydalanmak için 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak gerekiyor. Eğer bu tarihten önce bir işyerine girmiş ve SSK'lı olmuşsanız arkanıza yaslanın ve sizi erken emekli edecek formülü okumaya devam edin.