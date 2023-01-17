17 Ocak 2023, Salı
TOKİ ARSA kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ARSA VE İŞ YERİ KURA TAKVİMİ!
"2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eylül ayında müjdesi verilen TOKİ kura çekimi tarihleri, TOKİ Arsa başvurusunda bulunan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman? İşte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:11
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