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Haberler Galeri TOKİ ARSA kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ARSA VE İŞ YERİ KURA TAKVİMİ!

TOKİ ARSA kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ARSA VE İŞ YERİ KURA TAKVİMİ!

"2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eylül ayında müjdesi verilen TOKİ kura çekimi tarihleri, TOKİ Arsa başvurusunda bulunan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:11
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TOKİ ARSA kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ARSA VE İŞ YERİ KURA TAKVİMİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekim heyecanı sürerken, TOKİ arsa için başvuruda bulunanlar tarih araştırmaları yapıyor. Konut kuralarının ardından şimdi de arsa ve iş yeri kura çekimleri gündeme getirildi. İşte, TOKİ arsa ve iş yeri kuraları hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ARSA kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ARSA VE İŞ YERİ KURA TAKVİMİ!

TOKİ ARSA VE İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ arsa başvuruları için 7 Kasım'da sona eren süreç 15 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı.

TOKİ arsa kura çekiliş tarihi ise henüz açıklanmadı. Kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor.

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TOKİ ARSA kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ARSA VE İŞ YERİ KURA TAKVİMİ!

Öte yandan Bakan Kurum TOKİ projesine başvuru yapan vatandaşlara yayınladığı teşekkür mektubunda şu ifadelere yer vermişti;

" Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 2023 Mart ayına kadar tamamlayacak ve 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin, sizlerin her an yanınızda olmaya devam edeceğiz.

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TOKİ ARSA kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ARSA VE İŞ YERİ KURA TAKVİMİ!

Her şart ve durumda devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sizlere yeni yuvalar kazandıracak, yavrularımıza huzurlu bir gelecek sunacağız. Sizlerin bu yoğun desteği ve talebini karşılamak için yeni projeler hazırlayacak, 85 milyon vatandaşımızın sağlıklı ve güvenli evlerde oturmalarını sağlayana kadar çalışmalarımızı gece gündüz kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimize duyduğunuz güven, sosyal konut projemize gösterdiğiniz teveccüh için sizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Bu bilgilere göre kura çekiminin mart ayına kadar yapılması bekleniyor.

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TOKİ ARSA kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ARSA VE İŞ YERİ KURA TAKVİMİ!

TOKİ ARSA ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.