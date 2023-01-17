TOKİ ARSA kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ARSA VE İŞ YERİ KURA TAKVİMİ!

Her şart ve durumda devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sizlere yeni yuvalar kazandıracak, yavrularımıza huzurlu bir gelecek sunacağız. Sizlerin bu yoğun desteği ve talebini karşılamak için yeni projeler hazırlayacak, 85 milyon vatandaşımızın sağlıklı ve güvenli evlerde oturmalarını sağlayana kadar çalışmalarımızı gece gündüz kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimize duyduğunuz güven, sosyal konut projemize gösterdiğiniz teveccüh için sizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Bu bilgilere göre kura çekiminin mart ayına kadar yapılması bekleniyor.