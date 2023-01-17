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Haberler Galeri 2 bankadan 20.000 TL'ye varan FAİZSİZ destek! Fırsat bu fırsat, son tarih 31 Ocak! Başvurmayan bin pişman olacak

2 bankadan 20.000 TL'ye varan FAİZSİZ destek! Fırsat bu fırsat, son tarih 31 Ocak! Başvurmayan bin pişman olacak

Bankalar yeni müşterilerine özel faizsiz kredi imkanı sağlıyor. 2023 yılı itibarıyla 2 bankadan yeni müşteri olanlara uygulanacak kredi ve taksitli avans kampanyası duyuruldu. 31 Ocak'a kadar sürecek olan kampanya ile 20 bin TL'ye varan 0 faiz fırsatından yararlanabilirsiniz. Söz konusu kredilerde maksimum vade 12 ay olarak belirlendi. Avantajlı kredi kampanyasından sadece bir kere yararlanılabilecek. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:15
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2 bankadan 20.000 TL’ye varan FAİZSİZ destek! Fırsat bu fırsat, son tarih 31 Ocak! Başvurmayan bin pişman olacak

Garanti BBVA ve Akbank tarafından faizsiz kredi kampanyası duyuruldu. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşın yüzünü güldüren bu kampanyadan yeni müşteri olanlar faydalanabilecek. 20 bin TL'ye varan sıfır faiz kampanyası hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte Garanti Bankası ve Akbank'ın faizsiz kredi kampanyasının detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 bankadan 20.000 TL’ye varan FAİZSİZ destek! Fırsat bu fırsat, son tarih 31 Ocak! Başvurmayan bin pişman olacak

AKBANK 20.000 TL'YE VARAN KREDİ VE TAKSİTLİ AVANS KAMPANYASI

Akbank'tan yapılan açıklamada, yeni müşteri olanlara %0 faizli toplam 20.000 TL'ye varan kredi ve taksitli nakit avans sağlanacak.

Akbank %0 faizli 10.000 TL ihtiyaç kredisi ile %0 faizli 10.000 TL taksitli avans detayları şu şekilde:

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2 bankadan 20.000 TL’ye varan FAİZSİZ destek! Fırsat bu fırsat, son tarih 31 Ocak! Başvurmayan bin pişman olacak

AKBANK %0 FAİZLİ 10.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ DETAYLARI

Akban'ın %0 faizli 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası 31 Ocak 2023 tarihinde sona erecek. Kampanyadan, 31 Ocak'a kadar Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi* sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilecek.

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2 bankadan 20.000 TL’ye varan FAİZSİZ destek! Fırsat bu fırsat, son tarih 31 Ocak! Başvurmayan bin pişman olacak

Kredi başvurusu Akbanklı Ol sürecinin tamamlanması ardından Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilecek. Mobilden Akbanklı olan yeni müşteriler, müşteri olduktan sonra 10 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilecek.

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2 bankadan 20.000 TL’ye varan FAİZSİZ destek! Fırsat bu fırsat, son tarih 31 Ocak! Başvurmayan bin pişman olacak

Söz konusu kredi talepleri Akbank tarafından değerlendirilerek olumlu bulunursa karşılanacak. Başvuruların olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve Şube'ler aracılığı ile kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 10.000 TL, maksimum vade ise 12 aydır.