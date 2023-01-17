2 bankadan 20.000 TL'ye varan FAİZSİZ destek! Fırsat bu fırsat, son tarih 31 Ocak! Başvurmayan bin pişman olacak

Bankalar yeni müşterilerine özel faizsiz kredi imkanı sağlıyor. 2023 yılı itibarıyla 2 bankadan yeni müşteri olanlara uygulanacak kredi ve taksitli avans kampanyası duyuruldu. 31 Ocak'a kadar sürecek olan kampanya ile 20 bin TL'ye varan 0 faiz fırsatından yararlanabilirsiniz. Söz konusu kredilerde maksimum vade 12 ay olarak belirlendi. Avantajlı kredi kampanyasından sadece bir kere yararlanılabilecek. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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