HaberlerGaleriA101'in 19 Ocak kampanyası kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağı, çay, bebek bezi ve onlarca üründe görülmemiş indirim
A101'in 19 Ocak kampanyası kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağı, çay, bebek bezi ve onlarca üründe görülmemiş indirim
Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatını sabitleyeceğini duyuran A101'de her perşembe farklı kampanyalar uygulanıyor. 19 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasının ardından indirimli ürünler belli oldu. Teknolojiden beyaz eşyaya, elektronik ev aletlerinden mobilyaya birçok ürün bu perşembe indirimli olarak satışa çıkacak. Gıda ürünlerinin de ön planda olduğu 19 Ocak Perşembe kataloğuna bu sayfadan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...