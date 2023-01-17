A101'in 19 Ocak kampanyası kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağı, çay, bebek bezi ve onlarca üründe görülmemiş indirim

Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatını sabitleyeceğini duyuran A101'de her perşembe farklı kampanyalar uygulanıyor. 19 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasının ardından indirimli ürünler belli oldu. Teknolojiden beyaz eşyaya, elektronik ev aletlerinden mobilyaya birçok ürün bu perşembe indirimli olarak satışa çıkacak. Gıda ürünlerinin de ön planda olduğu 19 Ocak Perşembe kataloğuna bu sayfadan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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