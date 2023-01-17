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Haberler Galeri A101'in 19 Ocak kampanyası kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağı, çay, bebek bezi ve onlarca üründe görülmemiş indirim

A101'in 19 Ocak kampanyası kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağı, çay, bebek bezi ve onlarca üründe görülmemiş indirim

Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatını sabitleyeceğini duyuran A101'de her perşembe farklı kampanyalar uygulanıyor. 19 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasının ardından indirimli ürünler belli oldu. Teknolojiden beyaz eşyaya, elektronik ev aletlerinden mobilyaya birçok ürün bu perşembe indirimli olarak satışa çıkacak. Gıda ürünlerinin de ön planda olduğu 19 Ocak Perşembe kataloğuna bu sayfadan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:49
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A101’in 19 Ocak kampanyası kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağı, çay, bebek bezi ve onlarca üründe görülmemiş indirim

A101 marketlerde perşembe kampanyası belli oldu. 19 Ocak'ta indirime çıkacak ürünlerin açıklanmasının ardından güncel liste araştırılmaya başlandı. 10 sayfalık indirim kataloğunda her kategoriden çeşit çeşit ürün bulunuyor. İşte A101 19 Ocak 2023 Perşembe aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A101’in 19 Ocak kampanyası kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağı, çay, bebek bezi ve onlarca üründe görülmemiş indirim

* Toshıba 55' smart tv 7.899 TL
* Toshıba 50'' androıd tv 7.199 TL
* Hı- level 55'' smart tv 6.299 TL
* Toshıba 32'' led tv 3.599 TL

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A101’in 19 Ocak kampanyası kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağı, çay, bebek bezi ve onlarca üründe görülmemiş indirim

* Seg buzdolabı 7.399 TL
* Seg çamaşır makinesi 3.999 TL
* Seg bulaşık makinesi 4.999 TL

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A101’in 19 Ocak kampanyası kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağı, çay, bebek bezi ve onlarca üründe görülmemiş indirim

* Akel midi fırın 749 TL
* Kiwi katı meyve sıkacağı 499 TL
* Kiwi su ısıtıcı 129 TL
* Homend çubuk blender 279 TL
* Aprilla erkek bakım seti 239 TL
* Kiwi blender seti 329 TL
* Fantom elektrikli süpürge 949 TL
* Aprilla banyo baskülü 149 TL
* Aprilla epilatör
* Kiwi kumandalı fan ısıtıcı 249 TL

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A101’in 19 Ocak kampanyası kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağı, çay, bebek bezi ve onlarca üründe görülmemiş indirim

* Koltuk takımı 6.490 TL
* Zarif sade siyah sedef çatal bıçak kaşık takımı 990 TL
* Dalyan sade çatal kaşık takımı 590 TL