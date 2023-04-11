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Haberler Galeri TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 11 Nisan TOKİ Ankara MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! Şanlıurfa, Osmaniye kura sonuçları!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 11 Nisan TOKİ Ankara MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! Şanlıurfa, Osmaniye kura sonuçları!

TOKİ Ankra müstakil arsa kura çekimi canlı izle! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Arsa çekilişi takvimine göre 11 Nisan Salı günü Başkentin yanı sıra Osmaniye ve Şanlıurfa'da hak sahipleri belirleniyor. "TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusu kura çekilişinin ardından merak konusu oluyor. İşte, TOKİ müstakil arsa kura sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet.

Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 12:47
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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 11 Nisan TOKİ Ankara MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! Şanlıurfa, Osmaniye kura sonuçları!

TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı! 'İlk Evim' arsa sonuçları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre il il açıklanıyor. TOKİ Ankara arsa kura çekimi sonuçları sorgulama e- devlet ekranı, başvurua bulunan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, 2023 TOKİ Ankara, Osmaniye, Şanlııurfa arsa kura sonuçları isim listesi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 11 Nisan TOKİ Ankara MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! Şanlıurfa, Osmaniye kura sonuçları!

TOKİ ANKARA MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Ankara Akyurt, Ayaş, Çamlıdere, Kahramankazan arsa kura çekimi 11 Nisan bugün gerçekleşecek. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

TOKİ ANKARA MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 11 Nisan TOKİ Ankara MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! Şanlıurfa, Osmaniye kura sonuçları!

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)

10 Nisan: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman

11 Nisan: Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 11 Nisan TOKİ Ankara MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! Şanlıurfa, Osmaniye kura sonuçları!

12 Nisan: Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane

13 Nisan: Mersin, Kastamonu, Konya

14 Nisan: Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 11 Nisan TOKİ Ankara MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! Şanlıurfa, Osmaniye kura sonuçları!

17 Nisan: Zonguldak, Aksaray, Batman, Şırnak, Karabük, Afyonkarahisar

18 Nisan: Bartın, Samsun

19 Nisan: Antalya, Manisa, Ordu