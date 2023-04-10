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Selçuk Bayraktar ‘Yeni çağın akıllı mühimmatları’ diyerek tarih verdi! Kemankeş füzesi geliyor
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 2024'te TCG Anadolu'da çalışmaya başlayacağını belirterek, "Kızılelma'nın test uçuşları devam ediyor. O da 2025'te inşallah gemiden görev yapmaya başlayacak." dedi. Bayraktar Türkiye'nin artık çok geniş bir mühimmat ailesi olduğuna dikkati çekerek hafif seyir füzesi Kemankeş ile ilgili de önemli bilgiler verdi.
Giriş Tarihi: 10.04.2023 20:49Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 20:49