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Selçuk Bayraktar ‘Yeni çağın akıllı mühimmatları’ diyerek tarih verdi! Kemankeş füzesi geliyor

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 2024'te TCG Anadolu'da çalışmaya başlayacağını belirterek, "Kızılelma'nın test uçuşları devam ediyor. O da 2025'te inşallah gemiden görev yapmaya başlayacak." dedi. Bayraktar Türkiye'nin artık çok geniş bir mühimmat ailesi olduğuna dikkati çekerek hafif seyir füzesi Kemankeş ile ilgili de önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 10.04.2023 20:49 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 20:49
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Selçuk Bayraktar ‘Yeni çağın akıllı mühimmatları’ diyerek tarih verdi! Kemankeş füzesi geliyor

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.

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Selçuk Bayraktar ‘Yeni çağın akıllı mühimmatları’ diyerek tarih verdi! Kemankeş füzesi geliyor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törenin ardından geminin uçuş güvertesinde yer alan Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA önünde değerlendirmelerde bulundu.

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Selçuk Bayraktar ‘Yeni çağın akıllı mühimmatları’ diyerek tarih verdi! Kemankeş füzesi geliyor

"ÜLKEMA ADINA BÜYÜK GURUR DUYDUM"

Bayraktar, TCG Anadolu'yu inşa halindeyken ziyaret ettiğini hatırlatarak, "O zaman da etkilemişti ama bitmiş halini görmek beni çok etkiledi. Ülkem adına büyük gurur duydum. Ülkemizin böylesine dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği eserleri üretip göreve alabilmesi hem ülkemiz savunma sanayi açısından hem de ülkemizin yüksek teknoloji geliştiren, üreten bir ülke olma yolculuğunda büyük bir umut verdi." diye konuştu.

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Selçuk Bayraktar ‘Yeni çağın akıllı mühimmatları’ diyerek tarih verdi! Kemankeş füzesi geliyor

"BAYRAKTAR TB3 2024'TE, KIZILELMA 2025'TE GEMİDEN GÖREV YAPMAYA BAŞLAYACAK"

Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma'yı gemiye getirdiklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bayraktar TB3 henüz uçmadı. Bayraktar Kızılelma'nın uçuşları devam ediyor. İlk uçuşundan sonra Bayraktar TB3, 2024'te gemide çalışmaya başlayacak. Kızılelma'nın test uçuşları devam ediyor. Onu da 2023'ün sonuna kadar üretime hazır hale getireceğiz. O da 2025'te inşallah gemiden görev yapmaya başlayacak.

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Selçuk Bayraktar ‘Yeni çağın akıllı mühimmatları’ diyerek tarih verdi! Kemankeş füzesi geliyor

"TARİHİ BİR ANA ŞAHİT OLDUK"

Ülkemizin milli savunma sanayi sanayisi açısından tarihi bir ana şahit olduk. Mavi vatanın geleceğinin daha büyük bir güvence altında olduğuna şahit olduk. Dünyada hiç de beklenmedik bir şekilde ülkemiz, SİHA'larla muharebede paradigma dönüşümünü başlatmış oldu. SİHA'ların bu kadar etkili olabileceğini dünya görmeden, ülkemiz terörle mücadele operasyonlarında öncelikle kullanıldı. Bütün dünya SİHA'larımızın muharebedeki paradigma dönüştürücü, oyun kurucu rolünü, hatta oyun bozucu rolünü görmüş oldu. Yine benzer bir asimetrik etkiyi TCG Anadolu gemimizle beraber ve SİHA'larımızın konuşlanmasıyla birlikte çok daha büyük bir kuvvet çarpanına ülkemiz kavuşmuş olacak.