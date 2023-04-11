11 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bağ-Kur'luya erken emeklilik! Prim günü şartı değişiyor! Kim nasıl emekli olacak?

Bağ-Kur'luya erken emeklilik! Prim günü şartı değişiyor! Kim nasıl emekli olacak?

Milyonlarca Bağ-Kur'lu gözünü emeklilik reformuna çevirdi. 9000 prim günüyle emekli olabilen Bağ-Kur'lulara da tıpkı SSK'lılar gibi 7200 günden emeklilik gündeme gelirken, burada kapsamın nasıl olacağı önem taşıyor. Peki emeklilik reformu yapılırsa kimlere emeklilik yolu açılacak? Kapsamda neler var? Bağ-Kur'lular nasıl emekli olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.04.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 11:56
  • 1
  • 13
Bağ-Kur’luya erken emeklilik! Prim günü şartı değişiyor! Kim nasıl emekli olacak?

Milyonların yüzünü güldüren EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte ikinci tarihi reform için düğmeye basıldı. Bağ-Kur'lu olarak çalışan milyonlarca esnafın, işverenin emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi için kollar sıvandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in duyurduğu çalışmanın detayları merakla beklenirken, primlerde SSK formülünün uygulanması gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Bağ-Kur’luya erken emeklilik! Prim günü şartı değişiyor! Kim nasıl emekli olacak?

Halen yeni sigortalı olan bir SSK'lının tam emeklilik için 7200 prim gününü tamamlaması gerekiyor. Bağ-Kur'lularda ise 9000 prim günü şartı aranıyor.

İkinci emeklilik reformuyla prim gün şartının Bağ-Kur'lularda da 7200 güne çekilmesi bekleniyor. Bu durumda Bağ-Kur'lular 1800 gün prim daha az ödeyerek emekli olabilecek. Prim şartı 5 yıl erken tamamlanacak.

  • 3
  • 13
Bağ-Kur’luya erken emeklilik! Prim günü şartı değişiyor! Kim nasıl emekli olacak?

İSTEĞE BAĞLIYI DA KAPSAR MI?
Burada en önemli konulardan birini kapsam oluşturuyor. Takvim.com.tr'nin haberine göre Bakan Bilgin, bu çalışmayı anlatırken önce 'Küçük esnafı koruyacak bir modele ihtiyaç var' dedi, ardında da istihdama göre emeklilik prim gün sayısını düşüreceklerine değindi.

  • 4
  • 13
Bağ-Kur’luya erken emeklilik! Prim günü şartı değişiyor! Kim nasıl emekli olacak?

Bu çerçevede düzenlemenin kapsamında öncelikle bakkal, berber, kuaför, marangoz ve terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnaf yer alacak. Öncelikle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde prim gün şartının 7200'e çekilmesi bekleniyor.

  • 5
  • 13
Bağ-Kur’luya erken emeklilik! Prim günü şartı değişiyor! Kim nasıl emekli olacak?

Ancak kapsama diğer Bağ-Kur'luların da eklenmesi bekleniyor. Bu durumda tüm işverenler daha az primle emekli olabilecek. Hatta isteğe bağlı sigorta ödeyenler de kapsama girebilecek. Burada bir kademeli sistemin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak bunlar çalışmaların ardından belli olacak.