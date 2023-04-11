11 Nisan 2023, Salı
Bağ-Kur'luya erken emeklilik! Prim günü şartı değişiyor! Kim nasıl emekli olacak?
Milyonlarca Bağ-Kur'lu gözünü emeklilik reformuna çevirdi. 9000 prim günüyle emekli olabilen Bağ-Kur'lulara da tıpkı SSK'lılar gibi 7200 günden emeklilik gündeme gelirken, burada kapsamın nasıl olacağı önem taşıyor. Peki emeklilik reformu yapılırsa kimlere emeklilik yolu açılacak? Kapsamda neler var? Bağ-Kur'lular nasıl emekli olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.04.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 11:56
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13