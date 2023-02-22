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Haberler Galeri TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman 2023? TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler açıklandı! Kazananlar ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ!

TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman 2023? TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler açıklandı! Kazananlar ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ!

"TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyler ertelendi. TOKİ arsa başvurusunda bulunanlar, tarih sorgulamalarına başladı. Arsa kuralarına hak kazananlar TOKİ tarafından tek tek açıklandı. İşte, TOKİ arsa kazananlar ve reddedilenlerin isim listesi!

Giriş Tarihi: 22.02.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 08:57
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TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman 2023? TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler açıklandı! Kazananlar ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ!

TOKİ arsa başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isim listesi yayınlandı! TOKİ arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TOKİ kuraları ertelenmişti. TOKİ, internet sitesi üzerinden başvurular hakkında açıklama yaptı. İşte, kuraya hak kazananların isimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman 2023? TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler açıklandı! Kazananlar ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

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TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman 2023? TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler açıklandı! Kazananlar ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ!

Başvuruları 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için henüz açıklama yapılmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

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TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman 2023? TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler açıklandı! Kazananlar ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ!

TOKİ ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin listesini yayınladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman 2023? TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler açıklandı! Kazananlar ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ!

''İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 10.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında Müstakil ve Müşterek arsa edinimine ilişkin başvurular tamamlanmıştır.