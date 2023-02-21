21 Şubat 2023, Salı
İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı? YENİ KURA TAKVİMİ 2023!
"İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman?" sorusu uzun süredir araştırma konusu oluyor. İzmir TOKİ başvurusunda bulunan vatandaşlar, kura tarihini sorguluyor. .Şubat ayına girilmesiyle beklenen kura çekimi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. TOKİ kura çekimi listesinde yer alan İzmir, İstanbul tarihleri de merak merak edilmeye başladı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?, İzmir TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte, kura takvimi...
Giriş Tarihi: 21.02.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 09:06
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