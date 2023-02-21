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Haberler Galeri İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı? YENİ KURA TAKVİMİ 2023!

İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı? YENİ KURA TAKVİMİ 2023!

"İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman?" sorusu uzun süredir araştırma konusu oluyor. İzmir TOKİ başvurusunda bulunan vatandaşlar, kura tarihini sorguluyor. .Şubat ayına girilmesiyle beklenen kura çekimi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. TOKİ kura çekimi listesinde yer alan İzmir, İstanbul tarihleri de merak merak edilmeye başladı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?, İzmir TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte, kura takvimi...

Giriş Tarihi: 21.02.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 09:06
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İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı? YENİ KURA TAKVİMİ 2023!

İzmir'de yaşayan TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunan vatandaşlar, kura çekim tarihini sorgulamaya başladı. Cumhuriyet tarihinni en büyük sosyal konut projesinde kura çekimleri Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremler nedeniyle ertelenmişti. Kura çekilişinin ne zaman başlayacağını sorgulayan kişiler, "İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ kura tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı? YENİ KURA TAKVİMİ 2023!

TOKİ KURA ÇEKİMİ ERTELENDİ Mİ?

TOKİ tarafından Kahramanmaraş depremi felaketinin ardından şu şekilde açıklama yapıldı,

"'Ülkemiz genelinde düzenlenecek olan tüm kura organizasyonları yaşanılan afetten dolayı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. Organizasyonlarımızda görev alan gerek teknik, gerek idari personelimiz AFAD koordinasyonunda afet bölgelerinde görevlendirilmiştir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

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İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı? YENİ KURA TAKVİMİ 2023!

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İzmir kura çekimi yayınlanan takvime göre 6-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecekti. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi.

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İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı? YENİ KURA TAKVİMİ 2023!

İçerisinde İstanbul'un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

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İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı? YENİ KURA TAKVİMİ 2023!

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilir. TOKİ kura çekilişini takip etmek isteyenler TOKİ YouTube hesabından çekilişleri izleyebilirler.