18 yaşını dolduran herkes alabilir! Bu şarta uyan hemen baksın! T.C kimlik kartı ile gelene 2.850 TL veriliyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı yardım paketlerinden olan işe başlama yardımına, binlerce vatandaş başvuruda bulunuyor. Türkiye İş Kurumu'nun yönlendirmesi sonucunda çalışma hayatına başlayacak olan kişilere işe başlama yardımı ödemesi yapılıyor. Yardım kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere asgari ücretin 1/3'te oranında ödenek çıkartılıyor. Henüz başvuruda bulunmamış kişiler, "İşe başlama yardımı nasıl alınır, şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, İŞKUR başvuru ekranı!