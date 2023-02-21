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Haberler Galeri 18 yaşını dolduran herkes alabilir! Bu şarta uyan hemen baksın! T.C kimlik kartı ile gelene 2.850 TL veriliyor!

18 yaşını dolduran herkes alabilir! Bu şarta uyan hemen baksın! T.C kimlik kartı ile gelene 2.850 TL veriliyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı yardım paketlerinden olan işe başlama yardımına, binlerce vatandaş başvuruda bulunuyor. Türkiye İş Kurumu'nun yönlendirmesi sonucunda çalışma hayatına başlayacak olan kişilere işe başlama yardımı ödemesi yapılıyor. Yardım kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere asgari ücretin 1/3'te oranında ödenek çıkartılıyor. Henüz başvuruda bulunmamış kişiler, "İşe başlama yardımı nasıl alınır, şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, İŞKUR başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 21.02.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 10:56
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18 yaşını dolduran herkes alabilir! Bu şarta uyan hemen baksın! T.C kimlik kartı ile gelene 2.850 TL veriliyor!

Şartları sağlayanlara 2.850 TL ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın diğer bir yardım kanadı olan istihdam yardımları binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. 'İş başlama yardımı' adıyla bilenen destekler 18 yaşını dolduran, başvuru yapan herkese veriliyor. İŞKUR aracılığıyla sağlanan destek hakkında detay merak konusu oldu. Peki, İşe başlama yardımı nasıl alınır, başvuru nereden yapılır? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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18 yaşını dolduran herkes alabilir! Bu şarta uyan hemen baksın! T.C kimlik kartı ile gelene 2.850 TL veriliyor!

İŞE BAŞLAMA YARDIMI NASIL ALINIR?

İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirildiği bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yararlanabilir.

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18 yaşını dolduran herkes alabilir! Bu şarta uyan hemen baksın! T.C kimlik kartı ile gelene 2.850 TL veriliyor!

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir. Söz konusu ödemeler 2.850 TL olarak belirlenmiştir.

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18 yaşını dolduran herkes alabilir! Bu şarta uyan hemen baksın! T.C kimlik kartı ile gelene 2.850 TL veriliyor!

Kişinin işe yönlendirme bilgisinin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bütünleşik sisteme bildirilmesinden sonraki 30 gün içinde başvurunun yapılması beklenir.

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18 yaşını dolduran herkes alabilir! Bu şarta uyan hemen baksın! T.C kimlik kartı ile gelene 2.850 TL veriliyor!

İşe yönlendirme yardımı başvuru kişinin ikamet adresinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları üzerinden tamamlanır.