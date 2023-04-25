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Haberler Galeri TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 25 Nisan TOKİ İzmir arsa kazananların isimleri! e-devlet kura sonuç sorgulama sayfası!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 25 Nisan TOKİ İzmir arsa kazananların isimleri! e-devlet kura sonuç sorgulama sayfası!

İzmir TOKİ arsa kura çekimi canlı izle! TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı arama motorlarında hız kazandı. İlk evim arsa kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Buna göre, İzmir'in Torbalı, Aliağa, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Menderes, Selçuk, Karaburun, Bayındır, Bergama, Beydağ, Menemen, Ödemiş, Tire ilçelerinde 4 bin 900 müstakil kuraları çekilmeye başladı.İşte, 25 Nisan TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın ve sonuç sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 25.04.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 14:00
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TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 25 Nisan TOKİ İzmir arsa kazananların isimleri! e-devlet kura sonuç sorgulama sayfası!

TOKİ İzmir arsa kuraları açıklanıyor! Kura çekişinin ardıdnan isim listesi e-devlet üzerinden sorgulanabilecek. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş, TOKİ İzmir arsa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. 4 bin 900 müstakil arsa kurası İzmir'in Torbalı, Aliağa, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Menderes, Selçuk, Karaburun, Bayındır, Bergama, Beydağ, Menemen, Ödemiş, Tire ilçelerinde çekilecek. İşte, TOKİ İzmir arsa kazananlarının nihai isim listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 25 Nisan TOKİ İzmir arsa kazananların isimleri! e-devlet kura sonuç sorgulama sayfası!

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim'' ve ''İlk Evim Arsa'' için kuralarına devam ediyor.

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 25 Nisan TOKİ İzmir arsa kazananların isimleri! e-devlet kura sonuç sorgulama sayfası!

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni kura tarihlerini açıkladı.

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 25 Nisan TOKİ İzmir arsa kazananların isimleri! e-devlet kura sonuç sorgulama sayfası!

Buna göre ''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleşecek.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak.

25 Nisan bugün İzmir'de arsa listesi belirleniyor.

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 25 Nisan TOKİ İzmir arsa kazananların isimleri! e-devlet kura sonuç sorgulama sayfası!

TOKİ İZMİR MÜSTAKİL ARSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İzmir'in Torbalı, Aliağa, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Menderes, Selçuk, Karaburun, Bayındır, Bergama, Beydağ, Menemen, Ödemiş, Tire ilçelerinde 4 bin 900 müstakil arsa kura çekimi 25 Nisan 2023 Salı bugün gerçekleşiyor.