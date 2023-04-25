TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 25 Nisan TOKİ İzmir arsa kazananların isimleri! e-devlet kura sonuç sorgulama sayfası!

İzmir TOKİ arsa kura çekimi canlı izle! TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı arama motorlarında hız kazandı. İlk evim arsa kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Buna göre, İzmir'in Torbalı, Aliağa, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Menderes, Selçuk, Karaburun, Bayındır, Bergama, Beydağ, Menemen, Ödemiş, Tire ilçelerinde 4 bin 900 müstakil kuraları çekilmeye başladı.İşte, 25 Nisan TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın ve sonuç sorgulama ekranı!