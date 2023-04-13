TOKİ Arsa Konya kura çekimi canlı izle! 13 Nisan 2023 Beyşehir, Derbent, Halkapınar, Karapınar müstakil arsa TAM LİSTE!

TOKİ İlk Evim Arsam kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Konut kuraları neredeyse sonuna yaklaşırken arsaların hak sahipleri de belirleniyor. TOKİ müstakil arsa kura çekilişinde Beyşehir, Derbent, Halkapınar ve Karapınar ilçelerinin hak sahipleri 13 Nisan Perşembe günü gerçekleşen çekilişle açıklanacak. Peki TOKİ Konya müstakil arsa kuraları ne zaman belli olacak?