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Haberler Galeri TOKİ Arsa Konya kura çekimi canlı izle! 13 Nisan 2023 Beyşehir, Derbent, Halkapınar, Karapınar müstakil arsa TAM LİSTE!

TOKİ Arsa Konya kura çekimi canlı izle! 13 Nisan 2023 Beyşehir, Derbent, Halkapınar, Karapınar müstakil arsa TAM LİSTE!

TOKİ İlk Evim Arsam kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Konut kuraları neredeyse sonuna yaklaşırken arsaların hak sahipleri de belirleniyor. TOKİ müstakil arsa kura çekilişinde Beyşehir, Derbent, Halkapınar ve Karapınar ilçelerinin hak sahipleri 13 Nisan Perşembe günü gerçekleşen çekilişle açıklanacak. Peki TOKİ Konya müstakil arsa kuraları ne zaman belli olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 08:53
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TOKİ Arsa Konya kura çekimi canlı izle! 13 Nisan 2023 Beyşehir, Derbent, Halkapınar, Karapınar müstakil arsa TAM LİSTE!

TOKİ Konya müstakil arsa hak sahipleri belli oluyor. Konya ilinin Beyşehir, Halkapınar, Derbent ve Karapınar ilçelerinin arsa sahiplerinin belirleneceği kura çekilişinin detayları araştırılıyor. Peki TOKİ müstakil arsa kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Konya arsa kazananlar listesi açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Arsa Konya kura çekimi canlı izle! 13 Nisan 2023 Beyşehir, Derbent, Halkapınar, Karapınar müstakil arsa TAM LİSTE!

TOKİ KONYA KURASI NE ZAMAN?

13 Nisan Perşembe günü Konya'nın Beyşehir, Halkapınar, Derbent ve Karapınar ilçelerinin arsa kura çekilişi noter huzurunda saat 10.00'da başlayacak.

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TOKİ Arsa Konya kura çekimi canlı izle! 13 Nisan 2023 Beyşehir, Derbent, Halkapınar, Karapınar müstakil arsa TAM LİSTE!

TOKİ KONYA ARSA KURA ÇEKİLİŞİ İZLE!

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TOKİ Arsa Konya kura çekimi canlı izle! 13 Nisan 2023 Beyşehir, Derbent, Halkapınar, Karapınar müstakil arsa TAM LİSTE!

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)

10 Nisan: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman

11 Nisan: Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara

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TOKİ Arsa Konya kura çekimi canlı izle! 13 Nisan 2023 Beyşehir, Derbent, Halkapınar, Karapınar müstakil arsa TAM LİSTE!

12 Nisan: Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane

13 Nisan: Mersin, Kastamonu, Konya