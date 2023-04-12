HaberlerGaleriEmeklilikte son dakika gelişmesi ayyuka çıktı! O kişiler EYT'li listesinden çıkacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2000 - 2008 arası...
Emeklilikte son dakika gelişmesi ayyuka çıktı! O kişiler EYT'li listesinden çıkacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2000 - 2008 arası...
Emeklilik için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar EYT'den yararlanabiliyor. Primini tamamlayamayanlar için açıklama geldi. Onlar ödemelerini toplu olarak geri alabilecek. EYT fırsatından yararlanamayanlar SGK'ya başvurarak toplu para iadesi yapılıyor. Vefat durumlarında ise yakınlarına bu imkan verilecek. İşte SGK'dan toplu para iadesi için detaylar!