14 Mart 2023, Salı
Emekli ve memur maaşları ödeme takvimi 2023! Mart ayı emekli maaşları ne zaman, erken mi yatacak?
Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu.Şubat ayı içerisinde memur ve emekli maaş ödemeleri de erken tarihe alınmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaşlarının 6-9 gün erkene çekildiğini duyurmuştu. Mart ayına girilmesiyle birlikte ödemelerin yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Mart ayı emekli maaşları ne zaman, erken mi yatacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:19
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