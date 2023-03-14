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Haberler Galeri Emekli ve memur maaşları ödeme takvimi 2023! Mart ayı emekli maaşları ne zaman, erken mi yatacak?

Emekli ve memur maaşları ödeme takvimi 2023! Mart ayı emekli maaşları ne zaman, erken mi yatacak?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu.Şubat ayı içerisinde memur ve emekli maaş ödemeleri de erken tarihe alınmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaşlarının 6-9 gün erkene çekildiğini duyurmuştu. Mart ayına girilmesiyle birlikte ödemelerin yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Mart ayı emekli maaşları ne zaman, erken mi yatacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:19
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Emekli ve memur maaşları ödeme takvimi 2023! Mart ayı emekli maaşları ne zaman, erken mi yatacak?

"Mart 2023 emekli ve memurmaşları erken yatar mı?" sorusu araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle söz konusu ödemeler ile ilgili bir karar alınmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Şubat ayı emekli maaşlarının erken ödenmesi kararı verildi. 4A-4B-4C emekli ve memur maaşları ödeme tarihleri Mart ayına girilmesiyle birlikte merak konusu oldu. İşte, 2023 Emekli ve memur maaşları ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

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Emekli ve memur maaşları ödeme takvimi 2023! Mart ayı emekli maaşları ne zaman, erken mi yatacak?

MART AYI EMEKLİ, MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan henüz Mart ayı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Emekli maaşlarının mart ayında erken yatması söz konusu olursa haberimize ekleyeceğiz.

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Emekli ve memur maaşları ödeme takvimi 2023! Mart ayı emekli maaşları ne zaman, erken mi yatacak?

MART AYI EMEKLİ, MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan henüz Mart ayı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Emekli maaşlarının mart ayında erken yatması söz konusu olursa haberimize ekleyeceğiz.

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Emekli ve memur maaşları ödeme takvimi 2023! Mart ayı emekli maaşları ne zaman, erken mi yatacak?

MEMUR MAAŞ ÖDEMELERİ DE ÖNE ÇEKİLMİŞTİ

Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta yapıldı.

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Emekli ve memur maaşları ödeme takvimi 2023! Mart ayı emekli maaşları ne zaman, erken mi yatacak?

BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Twitter hesabından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadelerine yer vermişti.