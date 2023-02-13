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Haberler Galeri TOKİ arsa çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ 2023 ARSA KURA ÇEKİMLERİ ne zaman yapılacak?

TOKİ arsa çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ 2023 ARSA KURA ÇEKİMLERİ ne zaman yapılacak?

"TOKİ arsa kuraları ertelendi mi? sorusu Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından sorgulanmaya başladı. 7 Şubat Salı günü yapılacak olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekiliş tarihleri daha önce belli olan Edirne ve Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem nedeniyle daha sonra açıklanacak bir tarihe erlendiği bildirildi. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.02.2023 18:12 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 18:12
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TOKİ arsa çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ 2023 ARSA KURA ÇEKİMLERİ ne zaman yapılacak?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden etkiledi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrasında TOKİ kura çekimlerinin ertelendiği açıklandı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında olan arsa kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, TOKİ arsa kura çekim ne zaman? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ arsa çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ 2023 ARSA KURA ÇEKİMLERİ ne zaman yapılacak?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

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TOKİ arsa çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ 2023 ARSA KURA ÇEKİMLERİ ne zaman yapılacak?

TOKİ ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tarafından duyurulan yeni açıklamada 250 bin sosyal konut projesi kapsamında konut ve arsa çekiminin ertelendiği bildirildi.

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TOKİ arsa çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ 2023 ARSA KURA ÇEKİMLERİ ne zaman yapılacak?

Yeni TOKİ kura çekim takvimi çerçevesinde İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli gibi iller bulunuyordu. TOKİ başvurusu kabul edilenler için net bir açıklama yapılarak ikinci bir duyuruya adar TOKİ çekilişlerinin ertelendiği duyuruldu. İlk evim, ilk arsam kura çekiminin tekrarda ne zaman başlayacağı konusunda ise açıklama yapılmadı.

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TOKİ arsa çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ 2023 ARSA KURA ÇEKİMLERİ ne zaman yapılacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ projesine başvuruda bulunanlar kura çekim sonuçlarına, "e-Devlet TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı" üzerinden sorgulama yaparak erişebiliyor. e-Devlet Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sayfasından da T.C kimlik numarası ile kura sonuçları öğrenilebilir.