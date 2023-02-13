TOKİ arsa çekilişleri ertelendi mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ 2023 ARSA KURA ÇEKİMLERİ ne zaman yapılacak?

"TOKİ arsa kuraları ertelendi mi? sorusu Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından sorgulanmaya başladı. 7 Şubat Salı günü yapılacak olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekiliş tarihleri daha önce belli olan Edirne ve Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem nedeniyle daha sonra açıklanacak bir tarihe erlendiği bildirildi. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İşte, merak edilenler...