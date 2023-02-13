HaberlerGaleriALTIN TEPE TAKLAK OLDU! Son zamanların en düşük fiyatları! 13 Şubat canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu?
ALTIN TEPE TAKLAK OLDU! Son zamanların en düşük fiyatları! 13 Şubat canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu?
Altın son zamanların en düşük rakamlarını görürken düşüşün devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.129 lira seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcı ve vatandaş son durumu merak ediyor. İşte 13 Şubat canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...