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ALTIN TEPE TAKLAK OLDU! Son zamanların en düşük fiyatları! 13 Şubat canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın son zamanların en düşük rakamlarını görürken düşüşün devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.129 lira seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcı ve vatandaş son durumu merak ediyor. İşte 13 Şubat canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 16:45
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ALTIN TEPE TAKLAK OLDU! Son zamanların en düşük fiyatları! 13 Şubat canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı araştırılıyor. Vatandaşlar ve yatırımcı altın fiyatlarının ne seyirde ilerlediğini öğrenmeye çalışıyor. Analistler, merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerin devam ettiğini belirtti. Peki güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALTIN TEPE TAKLAK OLDU! Son zamanların en düşük fiyatları! 13 Şubat canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu?

ALTINDA SON DURUM NE?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.130 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.850 lira, Cumhuriyet altını da 7.510 liradan satılıyor.

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ALTIN TEPE TAKLAK OLDU! Son zamanların en düşük fiyatları! 13 Şubat canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu?

Analistler, merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerin devam ettiğini belirterek, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

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ALTIN TEPE TAKLAK OLDU! Son zamanların en düşük fiyatları! 13 Şubat canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu?

ABD'de geçen hafta açıklanan iş gücü piyasası verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faizleri yüzde 5-5,25 bandının üzerine çıkarabileceği beklentilerinin güçlendiğini aktaran analistler, gelecek ayki toplantıda faizlerin 25 baz puan artırılmasına neredeyse kesin gözüAnalistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.yle bakıldığını, ancak 50 baz puanlık artırım beklentilerinin de yüzde 10'luk ihtimalle fiyatlamalara girdiğini söyledi.

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ALTIN TEPE TAKLAK OLDU! Son zamanların en düşük fiyatları! 13 Şubat canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu?

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.