ALTIN TEPE TAKLAK OLDU! Son zamanların en düşük fiyatları! 13 Şubat canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı araştırılıyor. Vatandaşlar ve yatırımcı altın fiyatlarının ne seyirde ilerlediğini öğrenmeye çalışıyor. Analistler, merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerin devam ettiğini belirtti. Peki güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?