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Haberler Galeri 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, erken mi yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, erken mi yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

"13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı yatan iller listesi yeni yıla girilmesiyle birlikte sıklıkla sorgulanıyor. Asgari ücret ve emekli memur maaşlarına yapılan zammın ardından söz konusu ödemelere de zam geldi. Peki, ZAMLI Şubat ayı evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? İşte, e-devlet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 13.02.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 18:56
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13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, erken mi yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı her ay il il kademeli olarak hesaplara yatırılıyor. Yeni yılda maaşlara yapılan zammın ardından söz konusu maaşlara da zam geldi. Ödemelerden faydalananlar, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, erken mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Şubat ayı güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, erken mi yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

GÜNCEL EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı net asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20'ye de çıkmış oldu. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 837 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 7 bin 900 TL'ye yükseldi.

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13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, erken mi yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

ZAMLI ÖDEME TUTARI

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2022 yılında 3.336 TL olarak ödenen evde bakım desteği (maaşı) 2023 yılındaki yeni tutarı 4.337 TL oldu.

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13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, erken mi yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

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13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, erken mi yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.