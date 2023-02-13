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13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, erken mi yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı
"13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı yatan iller listesi yeni yıla girilmesiyle birlikte sıklıkla sorgulanıyor. Asgari ücret ve emekli memur maaşlarına yapılan zammın ardından söz konusu ödemelere de zam geldi. Peki, ZAMLI Şubat ayı evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? İşte, e-devlet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 13.02.2023 18:56Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 18:56