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TOKİ ARSA çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak?

TOKİ arsa kura takvimi için araştırmalar devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar, heyecan içinde kura tarihlerini araştırıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte konu hakkında heyecan daha da arttı. Peki, TOKİ arsa çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2022 17:23 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 17:23
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TOKİ ARSA çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak?

TOKİ arsa çekilişi ne zaman yapılacak? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen arsa başvurularının ardından gözler kura takvimine çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde satışa sunulan arsalar için kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ arsa çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ ARSA çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak?

TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ arsa kura takvimi henüz açıklanmadı. Bu hafta içerisinde il il TOKİ arsa kura tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

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TOKİ ARSA çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak?

TOKİ ARSA TAKSİT ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Müstakil parsellerde 1604 TL'den başlayan taksitlerle,

Müşterek parsellerde 937 TL'den başlayan taksitlerle

10 yıla varan faizsiz ödeme yapılacak.

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TOKİ ARSA çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak?

TOKİ ARSA ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

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TOKİ ARSA çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak?

TAHSİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

* Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

* Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.