24 Aralık 2022, Cumartesi
TOKİ ARSA çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak?
TOKİ arsa kura takvimi için araştırmalar devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar, heyecan içinde kura tarihlerini araştırıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte konu hakkında heyecan daha da arttı. Peki, TOKİ arsa çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.12.2022 17:23 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 17:23
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