TOKİ arsa çekilişi ne zaman yapılacak? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen arsa başvurularının ardından gözler kura takvimine çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde satışa sunulan arsalar için kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ arsa çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak? İşte son gelişmeler...