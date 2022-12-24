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EYT için artık son günler... Çoğu kişi bunları bilmiyor! EYT ile emekli olabilmek için formüller tek tek sıralandı

EYT'de teknik çalışmalar tamamlandı. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinde artık son günlere girildi. EYT ile emekli olmayı bekleyenlerden prim günü eksik olanlara bazı formüller bulunuyor. Mevcut yasamızda olan bazı haklardan faydalanarak EYT'li olabilirsiniz. Borçlanma ile tamamlanabilen eksik primler için tüm merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24.12.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 16:18
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EYT için artık son günler... Çoğu kişi bunları bilmiyor! EYT ile emekli olabilmek için formüller tek tek sıralandı

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son viraja girildi. Teknik çalışmaların tamamlandığı EYT'den faydalanabilmek için 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olması gerekiyor. Bu tarihten önce sigortalı olup, prim günü eksik olanları ilgilendiren yazımızda, EYT ile emekli olabilmenin formüllerini listeledik. Peki, EYT'de eksik prim nasıl tamamlanır? İşte cevaplar...

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EYT için artık son günler... Çoğu kişi bunları bilmiyor! EYT ile emekli olabilmek için formüller tek tek sıralandı

Yasalarımızda prim günü eksik olanların emeklilik hakkı elde edebilmesi için bazı formüller bulunuyor. EYT yasası heyecanla beklenirken, emeklilikten yararlanabilmek için belli bir süre prim ödemiş olmak gerekiyor.

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EYT için artık son günler... Çoğu kişi bunları bilmiyor! EYT ile emekli olabilmek için formüller tek tek sıralandı

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT yasasında da 8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönüldüğünde bile SSK için en az 5000 gün prim gerekecek. Bu prim sayısı Bağ-Kur'da kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9000 güne çıkıyor. Dolayısıyla emeklilik için mutlaka primin tamam olması lazım.

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EYT için artık son günler... Çoğu kişi bunları bilmiyor! EYT ile emekli olabilmek için formüller tek tek sıralandı

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, eksik primi olanlar için ise borçlanma imkanları bulunuyor. Bunlardan en çok kullanılanı ise kadınlar için doğum, erkekler için ise askerlik borçlanmaları. Tabi yasamız tüm borçlanmaları düzenliyor.

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EYT için artık son günler... Çoğu kişi bunları bilmiyor! EYT ile emekli olabilmek için formüller tek tek sıralandı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesinde borçlanılarak prim kazanılabilecek süreler belirlenmiş durumda. Bu süreler ilgili maddede şöyle sıralanıyor: