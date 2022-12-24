EYT için artık son günler... Çoğu kişi bunları bilmiyor! EYT ile emekli olabilmek için formüller tek tek sıralandı

EYT'de teknik çalışmalar tamamlandı. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinde artık son günlere girildi. EYT ile emekli olmayı bekleyenlerden prim günü eksik olanlara bazı formüller bulunuyor. Mevcut yasamızda olan bazı haklardan faydalanarak EYT'li olabilirsiniz. Borçlanma ile tamamlanabilen eksik primler için tüm merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24.12.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 16:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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