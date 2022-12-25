25 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KYK 3 aylık TOPLU ÖDEME Ne zaman? KYK bursu hangi tarihte hesaplara geçiyor? KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ

KYK 3 aylık TOPLU ÖDEME Ne zaman? KYK bursu hangi tarihte hesaplara geçiyor? KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ

KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman, sorusunun cevabı binlerce öğrenci tarafından öğrenilmeye çalışılıyor. KYK bursu ve öğrenim kredisini kazanan öğrenciler ödemelerin hesaplarına geçeceği tarihi merakla bekliyorlar. Peki KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? KYK bursu hangi tarihte hesaplara geçiyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 09:33
  • 1
  • 9
KYK 3 aylık TOPLU ÖDEME Ne zaman? KYK bursu hangi tarihte hesaplara geçiyor? KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ

KYK bursunun hesaplara geçeceği tarih merakla bekleniyor. KYK burs ya da öğrenim kredisini ilk defa alacak öğrenciler ilk ödeme mahsus 3 aylık toplu bir ödeme alacaklar. Bu ödemenin hangi tarihte hesaplara geçeceği ise merak konusu. Peki KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
KYK 3 aylık TOPLU ÖDEME Ne zaman? KYK bursu hangi tarihte hesaplara geçiyor? KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ

KYK PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

2022-2023 KYK burs ve kredi ilk ödemeler ocak ayından itibaren hesaplara yatacak. Bakan Kasapoğlu, ilk ödemelerin Ocak ayından itibaren yapılacağını duyurdu. Buna göre, ekim, kasım ve aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 2023 Ocak ayı içerisinde yatacak.

  • 3
  • 9
KYK 3 aylık TOPLU ÖDEME Ne zaman? KYK bursu hangi tarihte hesaplara geçiyor? KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü

Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü

  • 4
  • 9
KYK 3 aylık TOPLU ÖDEME Ne zaman? KYK bursu hangi tarihte hesaplara geçiyor? KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ

Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü

Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü

Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü.

  • 5
  • 9
KYK 3 aylık TOPLU ÖDEME Ne zaman? KYK bursu hangi tarihte hesaplara geçiyor? KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi.