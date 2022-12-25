KYK 3 aylık TOPLU ÖDEME Ne zaman? KYK bursu hangi tarihte hesaplara geçiyor? KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ

KYK bursunun hesaplara geçeceği tarih merakla bekleniyor. KYK burs ya da öğrenim kredisini ilk defa alacak öğrenciler ilk ödeme mahsus 3 aylık toplu bir ödeme alacaklar. Bu ödemenin hangi tarihte hesaplara geçeceği ise merak konusu. Peki KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...