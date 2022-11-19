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TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde başvurular tamamlandı. Arsa için başvuru yapan milyonlarca vatandaş, heyecan içinde kura çekimi tarihlerini bekliyor. 2022 TOKİ arsa başvuru sonuçları için bekleyişte olan vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum nedir? 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı? İşte cevaplar...