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TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde başvurular tamamlandı. Arsa için başvuru yapan milyonlarca vatandaş, heyecan içinde kura çekimi tarihlerini bekliyor. 2022 TOKİ arsa başvuru sonuçları için bekleyişte olan vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum nedir? 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 12:53
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TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı?

TOKİ arsa başvuru sonuçları, son günlerde sık sık araştırılıyor. 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında başvurusu alınan TOKİ arsa, tüm ülkede büyük ilgi gördü. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı TOKİ arsa başvurusunun sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı?

TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ arsa kura takvimi henüz açıklanmadı. Bu hafta içerisinde il il TOKİ arsa kura tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

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TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı?

TOKİ ARSA TAKSİT ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Müstakil parsellerde 1604 TL'den başlayan taksitlerle,

Müşterek parsellerde 937 TL'den başlayan taksitlerle

10 yıla varan faizsiz ödeme yapılacak.

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TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı?

TOKİ ARSA ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.

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TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı?

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.